Torneo Provincial: Santa Rosa, Belgrano y All Boys arrancaron ganando

Con cinco triunfos locales, uno visitante y un empate se completó la primera fecha del Provincial de Fútbol 2024.

Por la zona A, Belgrano goleó como visitante -el único que festejó- a Juventud Regional de Miguel Cané por 4-0 con goles de Emanuel Martini (18m PT y 18m ST), Arturo González Carabalí (45m PT) y Brian Serrano (45m ST). Ambos terminaron con 10 por las rojas de Hernán Alfonso (B) y Franco Vázquez (JU).

Así el Trico es líder junto a All Boys, que el sábado superó 2-0 a Racing de Castex en el adelantado con goles de Agustín Servetto (2m PT, penal) y Mariano Nagore (34m ST).

En la zona B, Santa Rosa, en el Mateo Calderón, venció a Ferro de Realicó por 2-0 con goles de Axel Pérez (7m ST) y Leonardo Reynoso (40m ST) y manda junto a Costa Brava que en el Nuevo Pacaembú goleó 3-0 a Deportivo Alpachiri, con goles de Joaquín Arce (10m PT), Fernando Ertel e/c (40m PT) y Lautaro Ibarra (16m ST, penal). El arquero del Depo, Raúl Alomo, le atajó un penal a Pablo Agüero.

En la C, Independiente de Arauz superó 2-1 a All Boys de Trenel con goles de Joaquín López (20m PT) y Leonel Martens (40m ST). Juan Manuel Martínez (33m PT) había empatado para el subcampeón de la Pampeana.

El Burgue quedó como único puntero porque en el Coloso, Ferro de Pico y Deportivo Winifreda terminaron 1-1 en el único empate de la jornada. Renzo Frank (23m PT) adelantó al Verde, pero Kevin Arrieta (46m PT) igualó para el Girasolero, que terminó con 10 por la expulsión de Nazareno Peralta.

En la D mandan Macachín y Alvear. El Rojo porque derrotó 3-1 a Sportivo Independiente con los goles de Nicolás López (40m PT), Michel Miranda (11m ST), y Laureano Lencinas (16m ST). Federico Bertino (40m ST) acortó para los piquenses. Hubo tres expulsados: Mateo Rodríguez (AM), Luciano Campusano y Román Lovera (SI).

En Alvear, Alvear FBC lo ganó sobre el final ante Campos. Fue 1-0, producto del gol de Axel Bertaina, de penal (51m ST). Juan Bravo (C) y el arquero suplente de Alvear Julián Cavalotti -en el festejo del gol- fueron expulsados.

Las posiciones

Zona A: 1) Belgrano, y All Boys, 3 puntos; 3) Racing de Castex, y Juventud Regional, 0.

Zona B: 1) Costa Brava, y Santa Rosa, 3 puntos; 3) Ferro de Realicó, y Deportivo Alpachiri, 0.

Zona C: 1) Independiente (A), 3 puntos; 2) Ferro de Pico, y Deportivo Winifreda, 1; 4) All Boys de Trenel, 0.

Zona D: 1) Macachín, y Alvear FBC, 3 puntos; 3) Campos de Acha, y Sportivo Independiente, 0.

La próxima fecha (2ª)

Zona A: Belgrano – All Boys y Racing – Juventud Regional.

Zona B: Ferro de Realicó – Costa Brava y Deportivo Alpachiri – Santa Rosa.

Zona C: Winifreda – Independiente de Arauz, y All Boys de Trenel – Ferro de Pico.

Zona D: Independiente de Pico – Alvear; Campos de Acha – Macachín.

Fuente:auntoque.com