Torneo Provincial: Mac Allister y All Boys ganaron y lideran con puntaje ideal

Deportivo Mac Allister y All Boys fueron los únicos ganadores de la primera que repitieron triunfo en la segunda fecha del Provincial de Fútbol 2023.

En la zona A, Mac Allister venció 2-0 a Racing de Castex con goles de Valentino Carlucche (13m PT) y Matías Sosa (31m ST) y sumó su segundo triunfo pesado tras el 2-1 sobre Costa Brava en la fecha inicial. Ambos terminaron con 10 por las rojas de Martín Morales (MA) y Ricardo Ramírez (R).

En Doblas, Independiente también se anotó un triunfo para la Cultural: 1-0 sobre Costa Brava, con gol de Emiliano Cocco (21m PT).

En la B, en Trenel, All Boys y UD Bernasconi empataron 2-2. Lo tenía la Verde, que ganaba 2-0 con goles de Jeremías Lucero (10m PT) y Federico Alzamendi (24m PT), jugaba 11 contra 10 por la expulsión de Enzo Lucero y, encima, ante un rival que había fallado un penal a través de Hernán Gauthier con el juego 0-1. Sin embargo, Miguel Roson, de penal -el cuarto que le dan a AB en dos partidos-, descontó (44m PT) y Gauthtier (41m ST) igualó.

En Campos, Unión y Ferro de Intendente Alvear también igualaron: 0-0.

En la C, luego del 2-1 de Alvear FBC (Morete y Gutiérrez) sobre Belgrano (Sttefanazzi) del sábado, Deportivo Winifreda le ganó 1-0 a Estudiantil. El tanto girasolero lo marcó Emanuel Martiní. En el bohemio fue expulsado Santiago Góndolo.

En la D, All Boys superó 2-0 a Cultura Integral en Colonia Barón con goles de Jerónimo Gutiérrez (13m PT) y Javier de Olivera (40m ST).

En Miguel Cané, Juventud Regional venció 2-1 a Pampero de Guatraché. Nicolás Lezcano (28m PT) adelantó a la Estrella, pero Augusto Bastida (34m PT) y Ulises Velázquez (27m ST) le dieron a los de Csercsei el primer triunfo de su historia en el certamen, en el que están debutando.

Las posiciones

Zona A: 1) Mac Allister, 6 puntos; 2) Independiente de Doblas, 4; 3) Racing (C), 1; 4) Costa Brava, 0.

Zona B: 1) UD Bernasconi, 4 puntos; 2) All Boys (T), y Unión de Campos, 2; 4) Ferro de Alvear, 1.

Zona C: 1) Alvear FBC y Deportivo Winifreda 4 puntos; 3) Estudiantil, 3; 4) Belgrano, 0.

Zona D: 1) All Boys, 6 puntos; 2) Juventud Regional, 3; 3) Pampero, y Cultura Integral, 1.

La próxima fecha (3ª)

Zona A: Independiente de Doblas – Mac Allister; Costa Brava – Racing.

Zona B: All Boys de Trenel – Ferro de Alvear; Unión de Campos – UD Bernasconi.

Zona C: Belgrano – Deportivo Winifreda; Estudiantil – Alvear FBC.

Zona D: Cultura Integral – Juventud Regional; Pampero – All Boys.