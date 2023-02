Torneo Provincial: Estudiantil venció a Deportivo Winifreda y clasificó a cuartos

Estudiantil de Castex goleó a Deportivo Winifreda en el arranque de la quinta fecha y avanzó a la segunda ronda del Provincial de Fútbol 2023.

El Bohemio superó 3-0 al Girasolero con goles de Marcos Quiroz (12m PT), Brian Caser (23m ST) y Alejo Aman (40m ST) y de esa manera alcanzó los 10 puntos. En el visitante fue expulsado Lautaro Villafañe.

Así, el equipo castense se sumó a All Boys en el grupo de clasificados a los cuartos de final ya que se aseguró, al menos, terminar en el segundo puesto de la Zona C: sólo podría superarlo Alvear (5, juega este domingo vs Belgrano) ya que ante una igualdad de puntos con Winfreda primaría por los resultados entre sí (había sido 1-0 en el Baldovino para los de Savarese).

Las posiciones: 1) Estudiantil, 10 puntos; 2) Deportivo Winifreda, 7; 3) Alvear FC, 5; 4) Belgrano, 3.

La quinta fecha continúa este domingo con esta programación:

Zona A

Costa Brava – Independiente de Doblas, domingo, 19 horas

Racing de Castex – Mac Allister, domingo, 19 horas

Zona B

UD Bernasconi – All Boys de Trenel, domingo, 17 horas

Ferro de Alvear – Unión de Campos, domingo, 17 horas

Zona C

Alvear – Belgrano, domingo, 20 horas

Zona D

All Boys – Cultura Integral, domingo, 19 horas

Pampero (G) – Juventud Regional, domingo, 19:30

Fuente:auntoque.com