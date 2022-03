Torneo Provincial: Estudiantil, Mac Allister y All Boys de Trenel completaron los clasificados

Estudiantil, (foto), Mac Allister, y All Boys de Trenel completaron el grupo de los clasificados a cuartos del Provincial de Fútbol José Edgardo Topo González.

En la Zona A, Estudiantil empató 1-1 con All Boys, que así quedó eliminado. El Tricolor se puso en ventaja con gol Brian Chaves (3m PT), pero el Auriazul lo igualó a través de Hernán Claro (1m ST). De esta manera, los castenses se quedaron con el segundo puesto.

En Guatraché, Racing –ya había ganado el grupo- goleó 4-0 a Huracán con goles de Juan Leguizamón (42m PT -penal-), Eric Rodas (35m ST), Santiago Pérez (18m ST) y Esteban Boccardo (30m ST).

En la Zona B, Belgrano y Costa Brava, ya clasificados, terminaron 1-1. Martín Abraham (40m PT) adelantó al visitante, mientras que Alexis Uhaldegaray (18m ST) empardó para el Trico.

En Luiggi, Deportivo Alpachiri superó 2-1 a Matienzo. Mario Rosales (30m PT) e Ignacio Arenas (40m PT) aportaron los tantos del ganador; Máximo Peña (33m PT) había empatado transitoriamente para el Tripero.

En la Zona C, Mac Allister (foto) igualó 1-1 con Ferro de Pico y se aseguró el 1. Lo ganaba con gol de Ignacio Zúñiga (39m PT), pero Laureano Cabral Mascelli (42m ST) le dio el empate al Verde, otro de los peso pesados que quedó afuera.

En Trenel, All Boys goleó 5-2 a Pampero de Guatraché y logró su pase. Lo ganaba –y se metía- la Estrella, con tanto de Matías Strack (16m ST), pero el local lo dio vuelta vía José Ortellado (17m ST), Esteban Camerlinckx (23m ST) y Alejo Morales (28m ST). El descuento de Emiliano Cocco (36m ST) no cambió casi nada, porque otra vez Esteban Camerlinckx (37m ST y 42m ST) sentenció la cosa.

All Boys de Trenel

Por la Zona D, Alvear goleó 5-1 a Santa Rosa y se afirmó como el mejor de todos en la primera rueda con 6 victorias en 6 presentaciones. Alexis Barón (28m PT), Emanuel Morete (37m PT), Luis Guiñazú e/c (3m ST), Axel Bertaína (21m ST, de penal) y Alvaro Cuello (40m ST) anotaron para los norteños. Manuel García (33m ST) aportó el del Albo, que sigue en carrera.

En el choque de eliminados en Quemú, Guardia del Monte se despidió con una goleada ante Argentino: Alexis González (16m PT), Santiago Patiño (23m PT), Gonzalo Buscarini (37m PT, penal), y Pedro Díaz (33m ST y 38m ST) anotaron para el Cacique, cuyo arquero, David Ramírez, le atajó un penal a Russo. Esteban Farías (5m ST) achicó para el Depo.

Las posiciones

Zona A: 1) Racing, 14 puntos; 2) Estudiantil, 9 (más goles como visitante entre sí); 3) All Boys, 9; 4) Huracán, 0.

Zona B: 1) Costa Brava, 16 puntos; 2) Belgrano, 9, 3) Deportivo Alpachiri, 8; 4) Matienzo, 0.

Zona C: 1) Mac Allister, 10 puntos; 2) All Boys (T), 9; 3) Ferro de Pico, 7; 4) Pampero, 5.

Zona D: 1) Alvear, 18 puntos; 2) Santa Rosa, 8; 3) Guardia del Monte, 7; 4) Argentino, 1.

La general: 1) Alvear; 2) Costa Brava; 3) Racing, 4) Mac Allister; 5) All Boys (T); 6) Estudiantil; 7) Belgrano; 8) Santa Rosa.

Los cuartos de final -que repetirán enfrentamientos que se dieron en los grupos-, serán: Estudiantil – Racing; All Boys (T) – Mac Allister; Belgrano – Costa Brava; Santa Rosa – Alvear. Sin ventaja deportiva, en caso de empate en puntos y goles, las series se definirán por penales.

Fuente:auntoque.com