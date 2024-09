Torneo Provincial: Clasificaron Ferro de Pico, All Boys de Trenel y Sportivo Independiente

Ferro de Pico, All Boys de Trenel y Sportivo Independiente completaron los cuartofinalistas del Provincial de Fútbol 2024: 6 de la Pampeana y 2 de la Cultural. Toda la sexta fecha.

En la zona A, en donde ya estaba todo definido, los clasificados Racing y All Boys empataron 1-1 en Eduardo Castex. Elías Monzón (8m ST) adelantó al Albo escolta, pero Leonel Morales (46m ST) igualó para el líder, que dejó el rendimiento ideal (5/5) pero mantuvo el invicto pese a terminar con 10 por la expulsión de Agustín Servetto.

En Villa Alonso, en el cruce de eliminados, Juventud Regional de Miguel Cané goleó 3-0 a Belgrano con tantos de Gonzalo Parisi (1m ST y 29m ST) y Joaquín Taborda (26m ST) y sumó sus primeros puntos en el campeonato.

En la zona B, en Alpachiri, Costa Brava venció 2-1 al Deportivo con tantos de Jairo Viola (45m PT) y Ramiro Fredes (17m ST) y le sacó el primer puesto a Santa Rosa, su rival en la próxima fase. Agustín Cuello (21m ST) descontó para el Depo.

En Realicó, Ferro pudo con el Albo 1-0 por el gol de Brian Roldán (27m ST, penal). En el PT, su arquero Gustavo Roldán le había atajado otro a Axel Pérez (SR).

En la zona C, All Boys de Trenel y Ferro de Pico se quedaron con las plazas al vencer a Independiente de Arauz y empatar con Deportivo Winifreda respectivamente.

All Boys fue primero gracias al 2-0 que logró en el Gago ante Independiente de Arauz con los tantos de Brian Caser (7m PT) y Juan Manuel Martínez (10m ST); mientras que Ferro quedó segundo tras el 1-1 ante Winifreda en el Baldovino, materializado por los tantos de Dovico Rosa (30m ST e/c) para el Verde y de Rodrigo Pascal (44m ST, luego expulsado) para el local, que tenía que ganar.

En la D, Independiente de Pico goleó 5-0 a Macachín y le arrebató el segundo puesto y, por extensión, la clasificación al G-8. Nicolás Ortíz (21m PT), Bautista Bartolomé (36m PT, penal), Emanuel Morete (21m ST), y Fernando Pascual (35m ST y 44m ST), los goleadores del Rojo.

En Acha, Campos y Alvear terminaron 1-1. Jeremías Fornes (15m ST) adelantó a los achenses, pero Santiago Casale (42m ST) marcó la igualdad para el Azul.

Las posiciones

Zona A: 1) All Boys, 16 puntos; 2) Racing, 11; 3) Belgrano, 4; 4) Juventud Regional, 3. Clasificados a cuartos: All Boys y Racing de Castex.

Zona B: 1) Costa Brava, 12 puntos; 2) Santa Rosa, 9; 3) Ferro de Realicó, 8; 4) Deportivo Alpachiri, 5. Clasificados a cuartos: Costa Brava y Santa Rosa.

Zona C: 1) All Boys (T), 9 puntos; 2) Ferro de Pico, 8; 3) Independiente de Arauz, 7; 4) Winifreda, 6. Clasificados a cuartos: All Boys de Trenel y Ferro de Pico.

Zona D: 1) Alvear FBC, 12 puntos; 2) Independiente (P), 10; 3) Macachín, 8; 4) Campos de Acha, 2. Clasificado a cuartos de final: Alvear FBC e Independiente (P).

Tabla General: 1) All Boys; 2) Costa Brava; 3) Alvear FBC; 4) All Boys (T); 5) Racing (C); 6) Sportivo Independiente, 10; 7) Santa Rosa; 8) Ferro de Pico.

Los cuartos de final (a dos partidos, penales si empatan en puntos y goles en la revancha): Ferro de Pico – All Boys; Racing de Castex – All Boys de Trenel; Santa Rosa – Alvear FBC; Independiente de Pico – Alvear FBC.

Fuente:auntoque.com