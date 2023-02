Torneo Provincial: All Boys goleó a Pampero y se acerca a la clasificación

Se disputó este sábado la tercera fecha del Provincial de Fútbol 2023. All Boys, el único con rendimiento ideal, venció a Pampero de Guatraché y se acerca a la clasificación . Estos fueron todos los resultados:

En la zona A, Independiente de Doblas y Mac Allister empataron 1-1. Lo ganaba el visitante –que sigue puntero- con gol de Luciano Andrada (15m ST) pero lo empató el Rojo –que sigue escolta- con otro de Emiliano Cocco (45m ST).

En Eduardo Castex, Racing venció 1-0 a Costa Brava con gol de Juan Cruz Chazarreta (31m PT) y, a la vez que se acomodó en el grupo dejó complicadísimo a su rival, el único que no sumó puntos en el certamen. En el Albirrojo fue expulsado Rodrigo Martín.

En la zona B, Unión de Campos y UD Bernasconi finalizaron 2-2. Lo ganaba la U dos veces por los goles de Gastón Sívori (26m PT y 5m ST), pero lo igualó la Verde gracias a Marcelo Iturraga (45m PT) y Adrián Sandoval (14m ST), luego expulsado.

En Trenel, All Boys pudo 1-0 con Ferro de Alvear y alcanzó la punta. Todo con un agónico gol de Hernán Gautier (48m ST) y después de Jonathan Amaya (F) estrellara un penal en el palo a los 40m ST. En el Verde vio la roja Lautaro Tapia.

En la C, Estudiantil de Castex le quitó el invicto a Alvear FBC (2-1) y se transformó en líder. Lo ganaba el Azul con gol de Alex Sosa (37m PT) pero el Bohemio lo dio vuelta vía Gonzalo Arriola (34m ST) y Nicolás Nieres (49m ST). En el perdedor fueron expulsados Ezequiel Casas y Emanuel Morete.

El salto castense tuvo que ver con lo que sucedió en el otro duelo, en donde Belgrano derrotó 2-0 a Deportivo Winifreda. Alexis Uhaldegaray (33m PT, penal) y Fermín Titarelli (28m ST) hicieron sus goles. Agustín Alles fue expulsado en el Girasolero, que perdió el invicto.

En la D, All Boys logró su tercer triunfo y quedó como el único con rendimiento ideal. Fue 3-0 ante Pampero de Guatraché con un doblete de Gastón Palma de penal (45m PT –p- y 5m ST) y el restante de Nahuel Palavecino.

En Barón, Cultura Integral venció 2-0 a Juventud Regional de Miguel Cané gracias a las anotaciones de Bruno García (14m PT) y de Alan Palavecino (32m PT). La Juve terminó con dos rojas: Cristian Vázquez y Matías Fernández.

Las posiciones

Zona A: 1) Mac Allister, 7 puntos; 2) Independiente de Doblas, 5; 3) Racing (C), 4; 4) Costa Brava, 0.

Zona B: 1) UD Bernasconi, y All Boys (T), 5 puntos; 3) Unión de Campos, 3; 4) Ferro de Alvear, 1.

Zona C: 1) Estudiantil, 6 puntos; 2) Alvear FBC, y Winifreda, 4; 4) Belgrano, 3.

Zona D: 1) All Boys, 9 puntos; 2) Cultura Integral, 4; 3) Juventud Regional, 3; 4) Pampero, 1.

La próxima fecha (4ª)

Zona A: Mac Allister – Independiente de Doblas; Costa Brava – Racing.

Zona B: Ferro de Alvear – All Boys de Trenel; UD Bernasconi – Unión de Campos.

Zona C: Winifreda – Belgrano; Alvear FBC – Estudiantil.

Zona D: Juventud Regional – Cultura Integral; All Boys – Pampero.

Foto: All Boys Prensa Oficial Fuente: auntoque.com