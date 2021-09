Tormenta de Santa Rosa: cuándo llega a la Ciudad y a la Provincia

Las fuertes precipitaciones ya azotan al interior de la Provincia y en las próximas horas llegaría a la Ciudad y el conurbano, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La Tormenta de Santa Rosa llegó a varias zonas del interior de la provincia de Buenos Aires, y se espera que en las próximas horas desembarque con fuerza en el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.

En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el alerta por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes, que pueden estar acompañadas por caída de graniza, intensa actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

«Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm., pudiendo ser superados de forma puntual», completa el organismo.

Cuándo llega la Tormenta de Santa Rosa al AMBA

Según el SMN, desde la noche del martes y durante todo el miércoles, la tormenta afectará a distintas zonas del interior de la provincia, mientras que se espera que las precipitaciones lleguen al AMBA desde las primeras horas del miércoles, con su mayor intensidad recién en la noche.

Las recomendaciones del SMN para la Tormenta de Santa Rosa

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cómo estará el tiempo este miércoles en la Ciudad y la Provincia

El SMN prevé un miércoles con chaparrones en la madrugada y tormentas durante todo el día (aisladas por la mañana y fuertes por la noche). La temperatura, en tanto, variará entre 16 y 19 grados.

Para el miércoles se anticipan todavía tormentas para las primeras horas y lluvias por la tarde y noche, con marcas térmicas entre 14 y 18 grados. El viernes ya no habría precipitaciones.