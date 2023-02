Tolosa Paz: «El Presidente es candidato hasta que diga que no lo es»

La ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz afirmó hoy que el presidente Alberto Fernández sigue con chances de buscar su reelección «hasta que diga que no es candidato» del Frente de Todos, en medio de las fricciones internas de cara a las elecciones de este año.

«El Presidente, hasta que no diga que no es candidato, es candidato porque está facultado para serlo. El Presidente es candidato hasta que diga que no lo es«, enfatizó Tolosa Paz en declaraciones radiales.

En ese marco, la funcionaria nacional precisó: «Hay sectores que todavía no lo dicen y quizás el Presidente habilitó, no solo en el documento del Frente de Todos, sino lo verbalizó: ‘Yo quisiera que esta nueva etapa pueda poner en esta mesa de las PASO a un gobernador, a un ministro, no pasaría absolutamente nada'».

Al respecto, la titular de la cartera social indicó que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le preguntó días atrás al jefe de Estado «si podía clarificar» sus intenciones de ser candidato presidencial o no durante la primera reunión de la mesa política de la coalición gobernante.

«Le preguntó si él iba a ser o no candidato, pero no lo puso en modo de ‘yo opino que sí o que no’. Hubo otros que plantearon que ponía en riesgo la posibilidad de que otro ministro, ministra o gobernador se pueda presentar. Ante esa verdad relativa, por ejemplo de la senadora Anabel Fernández Sagasti, hubo otras voces que se alzaron en otro sentido», detalló.

Además, Tolosa Paz consideró que «en 40 años de democracia, nadie se puede arrogar la potestad de vetar a quien se siente con representación para ir a buscar una candidatura a Presidente».

«La mesa del Frente de Todos tomó definiciones. La Unidad ante todo para poder poder construir una estrategia electoral que nos permita ganar para transformar la realidad. Segundo, impedir la proscripción de Cristina que está perseguida por el Poder Judicial. Y que las PASO están habilitadas», puntualizó.

Por último, la funcionaria nacional sentenció: «Los matices no nos separan, ni nos rompen por eso estamos todos en el Frente de Todos. Varios de los que no están de acuerdo con la conducción de Alberto Fernández se fueron, no renunciaron ni a sus parcelas ministeriales. Evidentemente, las coincidencias son más fuertes que las disidencias».