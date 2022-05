Todos los resultados y posiciones de la Liga Municipal de Fútbol

Estos fueron todos los resultados registrados por la liga Municipal de Fútbol.

ZONA A

Recreativo Juniors 1( Martin Castignani) Hilario Lagos 0. Expulsados : Martin Lopez (Recreativo)

QUETREQUEN

Quetrequen 3 (Gabriel Bobbiesi,Nery Cornejo ,Nicolas Luna).Ceballos 0.E. Martini 1 (Joaquin Rios )

Falucho 1 (Maxi Altamirano). Expulsados: Gustavo Medina (Martini).

Maisonnave 3( Brian Cura, Edgar Riedel , Axel Rodriguez). Sarah 1 (Horacio Pereyra)

Van Praet 3 (Gonzalo Ratalino , Agustin Redondo , Pedro Suarez). Alta Italia 0

CEBALLOS

Posiciones : Recreativo 6, Maisonnave 4, Falucho 4, Quetrequen, 3 Hilario Lagos 3, Alta Italia 3, Van Praet 3 , Embajador Martini 2 , Sarah 0, Ceballos 0

Próxima Fecha: a Disputarse el Domingo 22 de Mayo en Hilario Lagos

HORA FECHA 3 LOCAL H LAGOS

9:00 VAN PRAET VS RECREATIVO

10:30 SARAH VS FALUCHO

12:00 E. MARTINI VS QUETREQUEN

13:30 CEBALLOS VS A. ITALIA

15:00 H. LAGOS VS MAISONNAVE

METILEO

ZONA B

Mauricio Mayer 2 (Rodrigo Pascal y Marcos Rodriguez)- Monte Nievas 2 (Nahuel Albornoz y Javier Rodriguez)

DORILA

Speluzzi 0 Rucanelo 0

VILLA MIRASOL

Dorila 1 ( Facundo Castillo) – Villa Mirasol 2 ( Jorge Chavez y Paolo Rosso)

Agustoni 2 (Brian Fernández y Lucas Ortellado) – Metileo 3 ( Federico Melado x 3) (Foto de portada).

VERTIZ

Conhello 1 (Ivan Carra) – Vertiz 1 ( Matias Soloppi)

Se informa que por lesión grave se sustituye el jugador Maximiliano Borgna 36283709 de Speluzzi ,ingresa a lista de buena fe el jugador Maico Abel Olguin 42081930 .

AGUSTONI

Posiciones:

Mauricio Mayer 4, Vértiz 4, Villa Mirasol 4, Metileo 4 , Dorila 3, Rucanelo 2. La Maruja 1, Monte Nievas 1, Speluzzi 1, Conhello 1, Agustoni 0.

CONHELLO

FECHA 3 LOCAL DORILA

09:00 VERTIZ VS M. NIEVAS

10:30 V. MIRASOL VS M. MAYER

12:00 LA MARUJA VS AGUSTONI

13:30 METILEO VS CONHELLO

15:00 DORILA VS SPELUZZI

LIBRE RUCANELLO

CONHELLO-VERTIZ

ZONA C

J. Unida Alpachiri 1( Alexis Gigena) Santa Teresa 3( Nicolas Arancibia , Leonel Haiser , Franco Khin).Expulsados : Kevin Gisler Rodriguez ( Sta Teresa) Ramiro Martinez ( juventud Unida Alpachiri)

T. Anchorena 0 Abramo 1 (Leandro Hernandez).Expulsados: Fabian Blanco (Abramo) , Juan Guitlein (Abramo)

Quehue 1( Alberto Kenig) Cuchillo Co 3 ( Walter Diaz , Roberto Videla x 2 )

Rolon 1 ( Alan Castillo) Santa Maria 2 (Gaston Aschemacher –Sebastian Aschemacher )

Posiciones : Santa Teresa 3 , Cuchillo co 3 , Santa Maria, 3 Abramo 3 , Anchorena 0, Rolon 0 , Alpachiri 0 , Quehue 0

SPELUZZI

Próxima fecha 2° a disputarse en Santa Teresa

10:30 ALPACHIRI VS T.M ANCHORENA

12:00 ROLON VS QUEHUE

13:30 SANTA MARIA VS ABRAMO

15:00 SANTA TERESA VS CUCHILLO CO

RUCANELO

ZONA D

El próximo domingo se disputara en Casa De Piedra la primer fecha de la zona D

HORA FECHA 1 (22/05) LOCAL CASA DE PIEDRA

11:30 DUVAL VS LA REFORMA

13:30 CASA DE PIEDRA VS PUELCHES

MONTE NIEVAS

ZONA E

El próximo sábado se disputara la primer fecha de la zona E

FECHA 1 (21/05) LOCAL ALGARROBO DEL AGUILA

11:00 STA ISABEL VS PUELEN

13:00 ALGARROBO DEL AGUILA VS LA HUMADA

MAURICIO MAYER