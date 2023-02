Todos los resultados del Argentina Open: victoria de Fran Cerúndolo, tropiezo de Sebastián Báez y el golpe de Díaz Acosta ante Federico Coria

El flamante raqueta número uno del país venció a Yannick Hanfmann (6-2, 4-6 y 7-5). Facundo Díaz Acosta sorprendió a Fefo Coria por 7-6, (7-5) y 7-5. Y Báez cayó ante Dusan Lajovic (7-6 y 6-3). Los otros argentinos ganadores del día

Triunfo de Fran Cerúndulo sobre Yannick Hanfmann.

Este martes se disputó otra jornada del abierto de tenis Argentina Open, uno de los más importantes de la región y que se lleva a cabo en el Buenos Aires Lawn Tennis Club (BALTC). Entre los resultados más importantes estuvieron el sufrido triunfo de Francisco Cerúndolo (30° del ranking ATP), que se estrenó como la raqueta número uno del país, y las sorpresivas derrotas de Sebastián Báez (36°) y Federico Coria (49°), que cayó contra Facundo Díaz Acosta, gran promesa nacional.

Fran Cerúndolo mostró demasiados altibajos aunque finalmente sacó a relucir su potencia para instalarse hoy en los octavos de final, merced a una trabajada victoria sobre el alemán Yannick Hanfmann por 6-2, 4-6 y 7-5 en dos horas y 33 minutos en la cancha central del BALTC.

El partido comenzó con el alemán demasiado frío pese a la alta temperatura bajo la que se jugó el partido, por momentos agobiante, y eso fue aprovechado por Fran para sacar una ventaja apreciable de 3-0 sin necesidad de tirar demasiados “winners”, solo buscando los puntos y poniendo incómodo a su rival.

Cerúndolo estiró su ventaja a pura potencia con sus golpes de derecha, así se puso 4-1 y luego cerró por 6-2, por méritos propios y también porque el alemán cometía demasiados errores no forzados.

Derrota de Sebastián Báez a manos de Dusan Lajovic

El argentino, quien le había ganado a Hanfmann el año pasado en la “qualy” para ingresar al cuadro principal en Buenos Aires, esa vez por 7-6 (7-4) y 6-1, se adelantó 3-0 en el segundo parcial y parecía encaminarse a cerrar el partido, pero una serie de malas decisiones se lo impidieron.

El alemán bajó su porcentaje de errores y se acercó en el marcador hasta igualarlo, luego pasó al frente y se llevó el parcial por 6-4.

En el tercer set, el alemán fue el que controló todo el partido hasta que se adelantó 5-4 y sirvió para ganarlo, pero Cerúndolo experimentó una gran reacción en ese momento y transformó lo que parecía derrota en victoria luego de llevarse el set por 7-5.

“Estaba jugando un partidazo durante el primer set y medio, me sentía bien, cómodo, pero de pronto todo cambió cuando perdí cuatro juegos seguidos. Él tiraba y acertaba y a mí no me salía nada, aunque nunca perdía la fe y sabía que eso podía revertirse”, analizó Fran luego de su sufrida victoria.

Cerúndolo se siente cómodo en Buenos Aires, de hecho fue finalista del torneo en la edición de 2021, y cuartofinalista el año pasado, ambas veces derrotado por el Diego Schwartzman (32°).

“Me gusta jugar acá y estoy contento de ser el número uno de Argentina, aunque también entiendo que ahora tengo mayor presión y también que existen más expectativas puestas en lo que haga”, concluyó Cerúndolo que jugará en los octavos de final ante el duro español Jaume Munar (67°), quien anoche eliminó al bahiense Guido Pella (723°) tras vencerlo por 6-4 y 7-5.

En tanto que también accedió a esa instancia Facundo Díaz Acosta, tras lograr el triunfo más trascendente de su carrera, al imponerse en el duelo de argentinos sobre Federico Coria por 7-6 (7-5) y 7-5.

Díaz Acosta, ubicado en el puesto 191 del ranking mundial de la ATP, generó la gran sorpresa de la jornada sucedió en la cancha número 2 con su triunfo sobre Fefo Coria, quien venía de ser finalista el domingo último en el Córdoba Open.

El tenista de Vicente López volverá a jugar este miércoles y su rival será el británico Cameron Norrie (12), segundo cabeza de serie que ingresará al torneo directamente en los octavos de final, al igual que el español Carlos Alcaraz (2°), el italiano Lorenzo Musetti (20°) y el Peque Schwartzman.

Otra golpe fue el traspié de Sebastián Báez, reciente ganador del Córdoba Open, que no pudo continuar su buena recha y perdió un partido que tenía controlado, de hecho estaba set arriba y 5-3, y luego se puso 4-1 en ventaja en el tie break que finalmente perdió. Tras dos horas y media antes cayó ante el serbio Dusan Lajovic que lo superó 7-6 y 6-3.

Pero hubo más victorias argentinas. El platense Tomás Martín Etcheverry (82°), quien rindió de menor a mayor y se instaló por primera vez en su carrera en los octavos de final del ATP porteño tras imponerse sobre el boliviano Hugo Dellien (107°) por 3-6, 6-2 y 6-2. Jugará su próximo partido ante el español Roberto Carballes Baena.

Mientras que el porteño Camilo Ugo Carabelli (127) superó en la ronda inicial al colombiano Daniel Elahí Galán (85) por 7-6 (9-7) y 6-3, luego de poco más de dos horas de juego. Carabelli se medirá luego con Lajovic.

Este miércoles se destaca el debut de Alcaraz, que jugará su encuentro de octavos de final con el serbio Laslo Djere, no antes de las 20 horas en el court central Guillermo Vilas. Mientras que el Peque Schwartzman hará lo propio el jueves frente al español Bernabé Zapata Miralles, en horario a confirmar.