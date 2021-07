Todo listo en Haití para la asunción del neurocirujano Ariel Henry como primer ministro

Luego del asesinato del presidente Jovenel Moise, buscarán estabilizar en un momento de gran tensión. Claude Joseph, que disputaba el lugar con Henry, pasará a ejercer como canciller.

El hombre designado por el presidente Jovenel Moise dos días antes de ser asesinado, el neurocirujano Ariel Henry, asumirá este martes como nuevo primer ministro de Haití, un paso central en la normalización institucional del país después del magnicidio que profundizó su crisis política e hizo temer un nuevo rebrote de violencia.

En la noche del lunes, el gabinete de Henry se oficializó en el Boletín Oficial haitiano, Le Moniteur, y quedó claro que este Gobierno de transición hasta las próximas elecciones tiene como objetivo garantizar, ante todo, la estabilidad del país en un momento de gran tensión.

Arrêté nommant les membres du Cabinet Ministériel du Premier Ministre Ariel HENRY pic.twitter.com/roDEhS2spU — Communication Haïti (@MCHaiti) July 20, 2021

Por eso, Henry compaginará el cargo de primer ministro con la cartera de Asuntos Sociales y Trabajo; mientras que su antecesor y el hombre que intentó mantener el poder tras el magnicidio, Claude Joseph, pasará a ejercer como canciller.

Los otros nombres fuertes del Gobierno serán Patrick Michel Boisvert en Economía y Finanzas, Rockfeller Vincent en Justicia y Seguridad Pública, y Enold Joseph en Defensa.

La asunción de Henry es clave para el presente institucional de Haití porque la Constitución del país establece que en caso de que la Presidencia de la República quede vacante por dimisión, destitución, deceso, o cuando sea constatada su incapacidad física o mental permanente, será el Consejo de Ministros, presidido por el primer ministro, el que ejercerá el Poder Ejecutivo hasta que sea elegido un nuevo presidente.

La ceremonia de toma de posesión será a las 15 (16 hora argentina).

Dada la magnitud de la crisis en todos los rubros que atraviesa Haití, Henry tendrá múltiples desafíos. El más urgente, sin dudas, será gobernar sin presidente y lograr un consenso para llevar a elecciones lo antes posible.

El diario Le Nouvelliste publicó el que presentó como el primer discurso de Henry, aún antes de asumir, en el que el nuevo primer ministro hizo un llamado “solemne a la unidad nacional, la puesta en común de las fuerzas y la cooperación de todos, a fin de frenar esta carrera hacia el abismo del país, para subir la cuesta y al país de los múltiples peligros que lo acechan”.

Première adresse à la nation du Premier ministre nommé Ariel Henry https://t.co/gxx4I60x8b via @nouvelliste — Le Nouvelliste (@nouvelliste) July 20, 2021

“En los últimos días me he encontrado con compatriotas de diversos sectores de la vida nacional, políticos por supuesto, pero también de la sociedad civil y del sector privado; me propongo continuar y profundizar estas discusiones, porque es la única manera de unir a la familia haitiana, de trascender nuestras diferencias y nuestros antagonismos y contemplar juntos un futuro diferente”, remarcó Henry.

Insistió en que “a través del diálogo y la consulta” se logrará “definir juntos los contornos de las políticas a seguir durante este período intermedio, al tomar las decisiones esenciales para la transformación de la sociedad y las condiciones de vida de los más vulnerables”.

Finalmente, el designado primer ministro exhortó a los haitianos a “superarse a sí mismos, para enfrentar juntos los peligros que amenazan a todos y ponen en peligro la propia existencia de la Nación”.

Disputa por el poder

Moise había elegido a Henry para reemplazar a Joseph como primer ministro en los días previos a su asesinato a tiros en su residencia de Puerto Príncipe en la madrugada del 7 de julio.

Pero en las horas posteriores al magnicidio, Joseph declaró el «estado de sitio» y dijo que estaba a cargo, lo que dio paso a una nada disimulada lucha por el poder.

A favor de Henry pareció jugar una fuerte declaración, en la noche del sábado, del llamado Core Group, que integran varias potencias, la ONU y la OEA.

Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, la Unión Europea y los representantes especiales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas pidieron la formación de “un Gobierno consensuado e inclusivo» y alentaron “encarecidamente al primer ministro designado Ariel Henry a continuar la misión que se le ha confiado” para conformar ese nuevo Ejecutivo.

Moise gobernaba Haití, el país más pobre de América, por decreto después de que las elecciones legislativas de 2018 se postergaran por disputas, por lo que el país no tiene un Congreso en funcionamiento.

Además de las elecciones presidenciales, parlamentarias y locales, Haití tenía previsto un referendo constitucional dos veces postergado y ahora en dudas.

télam