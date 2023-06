Todas las denuncias que hizo Natacha Jaitt antes de morir

Antes de su misteriosa muerte, la modelo se atrevió a develar personalidades del medio artístico y deportivo que estaban detrás de la trata de menores.

Natacha Jaitt fue encontrada sin vida el 23 de febrero de 2019 en un salón de fiestas de Benavídez -partido bonaerense de Tigre- y, desde entonces, su muerte ha sido un verdadero misterio. Mientras su allegados y familiares aseguran que se trató de un crimen, sorprende la lentitud con la que avanza la causa sobre el fallecimiento de la modelo que se atrevió a denunciar una red de pedofilia, trata y abuso de menores.

Con sólo 41 años, la partida de la mediática sigue siendo un gran interrogante que se intenta resolver con la apertura de su tablet, lo que sucedió en este jueves, pudiendo extraer 56 gigabytes de información y archivos.

LAS DENUNCIAS DE NATACHA

La más polémica y resonante fue la que hizo el sábado 31 de marzo de 2018 en «La noche de Mirtha». Allí, Jaitt acusó de pedofilia, trata, corrupción de menores, abusos sexuales y encubrimiento a periodistas, políticos, religiosos, actores, conductores y productores de televisión.

Esas declaraciones -que no pasaron para nada inadvertidas- las hizo en marco del escándalo por los abusos a futbolistas de las divisiones inferiores de Independiente que había estallado semanas antes, tras una denuncia presentada por el coordinador de las Inferiores del club de Avellaneda y el encargado de la pensión a raíz del testimonio de una de las víctimas.

Entre los mencionados por Jaitt, se encontraban un diputado y varios participantes de Gran Hermano: «Cohen Arazi pedía sexo a cambio de trabajo. Su socio es Francisco Delgado de Gran Hermano. Brian (Lanzelotta) le llevaba los chicos de la villa al árbitro (Martín Bustos) y a él», sostuvo sin pelos en la lengua. En ese mismo momento, acusó a varios periodistas y empresarios de los medios como cómplices.

Por otro lado, Natacha denunció una violación. En ese caso, acusó a dos hombres, uno de los cuales consideraba su amigo y casi un hermano. Según sus propias declaraciones, le dieron una bebida y cuando despertó le estaban practicando sexo sin su consentimiento.

Cabe destacar que, dentro de sus denuncias, también habló sobre Alejandro ‘Marley’ Wiebe a través de un enigmático tuit sobre el conductor que acaba de ser denunciado recientemente por supuesto abuso a menores.

Además, en varias ocasiones la modelo dio a entender que se sentía amenazada o que su vida estaba en peligro. La prueba de ello fue un mensaje publicado en Twitter, donde se expresa al respecto. En tanto, su abogado había confirmado que la mediática recibía amenazas.

«Aviso, no me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera. No me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO, NO FUI. Guarden tuit”, escribió Natacha el 5 de abril de 2018. Menos de un año después, fue encontrada sin vida.

