Toay: La Pampa despide al extraordinario heptacampeón de TC Guillermo Ortelli

El Autódromo Provincia de La Pampa abrirá sus puertas a la cuarta fecha del Campeonato de Turismo Carretera, que se desarrollará desde este jueves al domingo. Despedida de Ortelli, inicio de la Copa de TC Pampeanos y reconocimientos, serán algunas de las atracciones del fin de semana.

El circuito pampeano será escenario de la atracción automovilística más importante del país. La cuarta fecha del Campeonato de TC tendrá nuevamente el condimento de “Carrera Especial”, que obligará a los competidores a detenerse en los boxes (divididos en pares e impares) entre la vuelta 8 y la vuelta 23 inclusive a efectos de cambiar dos neumáticos. Además, contará con la presencia de Guillermo Ortelli. El retornará a las pistas para despedirse del público teceísta. Su última competencia oficial a bordo de un Chevrolet del JP Carrera fue el 5 de diciembre del 2021 en El Villicum de San Juan.

En esta fecha también se dará inicio de la Copa de TC Pampeanos, en conmemoración a todos los pilotos de la Provincia que alguna vez corrieron en la categoría y se reconocerá a los héroes de Malvinas por los 40 años de la gesta.

El presidente de Fiduciaria La Pampa, Sergio Pereda, habló con la Agencia Provincial de Noticias y destacó que el predio del Autódromo se encuentra en “óptimas condiciones” para recibir al público y que sus puertas abrirán el jueves desde las 8.

“Estamos ya experimentando el primer día, expectativas inmensas y buenas, tenemos espectadores de 17 provincias distintas, hay una cola importante en el Autódromo, que ya está preparado para recibirlos”, adelantó.

“Es una fecha muy especial para nosotros, Semana Santa, cambios de neumáticos, despedida de Ortelli, inicio de la copa de TC Pampeanos, y también reconocimiento a los héroes de Malvinas”, agregó.

Pereda se refirió al fenómeno que genera la presencia de la categoría en La Pampa. “El TC es la categoría, diferente a todas, genera en el público lo que otra categoría no genera. Este fenómeno de que haya gente una semana antes sólo lo genera el TC, que venga gente de Chile o Paraguay no lo genera ninguna otra”, detalló.

“Las responsabilidades son inmensas porque al haber tanto público, tanta televisión, tantas expectativas, hace que cada vez se experimenten nuevas cosas y que uno se quiera superar año tras año, y eso hace que estemos atentos a lo que ya se hizo y a todo lo nuevo que se quiere hacer para estar a la altura. La responsabilidad es doble”, afirmó.

El titular de la Fiduciaria destacó que el Autódromo se encuentra en “perfectas condiciones”. “La categoría no vino a realizar inspecciones en esta oportunidad, ellos ya saben cómo está, hemos enviado varias imágenes. El predio esta en óptimas condiciones para recibir al público y disfrutar de todas las instalaciones. Se han acomodado todas las zonas de baños y vestuarios con duchas, agua fría y caliente, los lugares de comida estarán, habrá un sector de merchandising del autódromo. También se podrá ver la forestación que se realizó, los trabajos de pintura, mantenimiento, lugares de comida, son cosas nuevas que se van a encontrar”, puntualizó.

Por último, informó que las puertas se abrirán el jueves a las 8, y las entradas anticipadas se podrán conseguir hasta hoy a la noche, a través de planetaentrada.com o en la agencia Curva – Alem 147- de Santa Rosa.