La historia del auto enterrado en Toay

Por Pedro Vigne *

Como les había prometido ayer, les terminaré de contar esta historia que causó tanto impacto en todos: el auto enterrado en un patio de la casa ubicada sobre calle Moreno (entre Boulevard Brown y San Luis) de Toay.

Como dije en mi publicación anterior, se trata de un auto de competición (Ford Fairlane) que participó del Supercart Pampeano entre 1996 y 1998. El piloto fue el vecino toayense Feliciano Rau, acompañado como copiloto por el joven Avila.

El auto había sido adquirido a otro piloto de Promocional 850 Ricardo Giovine y antes había participado en competencias de Super Prime con Norberto Mataluna que salió campeón en 1990.

En Toay un grupo de amigos armó una peña para solventar los gastos que demandaría su participación en las competencias. Se logró el apoyo de comercios locales y de la Municipalidad de Toay No obstante los resultados (que no fueron los esperados) y algunos desperfectos mecánicos, sumado a diferencias de criterios entre quienes estaban a cargo del proyecto, uno de los amigos decidió terminar con el sueño (y problema a la vez) y decidió enterrarlo en ese lugar, que por entonces era el patio del taller.

Así fue como le quitaron el motor, las ruedas, volante, diferencial y sepultaron el chasis con la carrocería. Allí se terminó todo.

Lo cierto que ayer a la mañana cuando los obreros estaban cavando el pozo para poner una pileta se toparon con el auto. Entonces había que contratar alguien que lo sacara y vaya casualidad resultó ser el mismo que lo enterró !!! pues tiene las maquinarias para hacer dicho trabajo…

¿Vos imaginaba que 23 años después descubrirían el auto le pregunté? «la verdad que no» me contestó sonriente Larregui. Entonces comenzó a trabajar para sacarlo de su tumba. Pero el deterioro por el óxido hizo que al sujetarlo con las cuerdas se fuera rompiendo y finalmente salió…pero en partes.

De a poco se iban descubriendo las publicidades en las puertas: «Panadería La Carlota», «Autopiezas 9 de Julio», «Frigorífico Toay», «YPF El Cruce», «Transporte Arteaga»… y mi sueño de tenerlo en mi museo del deporte pampeano más o menos intacto, se desvanecía…

Pero bueno rescaté algunas de las partes que aún se conservaban y que alguna vez pertenecieron a aquel auto que supo tener una historia de triunfos y fracasos, pero que seguramente se recordará por siempre por haber sido enterrado.

(En las fotos: arriba la excavadora sacando una de las partes del auto ayer a la tarde. Abajo estoy con una puerta que dice «Panadería La Carlota», el tanque de combustible y el número (67) que ha comenzado a borrarse)

* historiador