Tiroteo en un festival de música en Paraguay: hay al menos dos muertos y cuatro heridos

Ocurrió en la ciudad de San Bernardino, durante el espectáculo Ja’umina Fest. Una de las víctimas es la modelo Cristina Vita Aranda, ex esposa del futbolista Iván Torres.

Al menos dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas, producto de un tiroteo durante un concierto en la ciudad paraguaya de San Bernardino, según informaron los medios locales.

La Policía Nacional señaló que los hechos se registraron en el anfiteatro José Asunción Flores, donde se llevaba a cabo el evento musical denominado Ja’umina Fest, e informó que el personal de criminalística y médico forense junto al Ministerio Público participan en un procedimiento para atender el caso.

Una de las personas que falleció es la influencer Cristina ‘Vita’ Aranda, mujer del futbolista paraguayo Iván Torres que juega en el club Olimpia de Paraguay. La modelo llegó al Hospital Nacional con “pronóstico reservado” tras recibir un impacto de bala en la cabeza.

Medios locales no descartaron que se haya tratado de un atentado, aunque esa versión no ha sido confirmada por las autoridades.

“Creímos que fueron fuegos artificiales en principio”, contó una testigo al portal ABC. Pero luego vio una estampida de gente que intentaba salir y tomó dimensión del riesgo. “Para entrar al concierto te pedían registro de vacunación. Mi amiga no llevó su carnet, pero igual entró. No nos revisaban el bolso. No revisaban nada”, aseguró.

Las redes sociales se inundaron de imágenes de lo ocurrido en medio del concierto, que fue suspendido de inmediato.

El Ja’umina Fest reunió en esta ocasión a artistas como el grupo colombiano Binomio de Oro y la agrupación argentina Damas Gratis, entre otros.