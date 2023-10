Tini canceló un show en Estados Unidos de forma sorpresiva: los motivos

Se cree que la artista se vio obligada a cambiar de sede de uno de sus shows porque no vendió la cantidad de entradas que esperaba. ¿Qué sucedió en verdad?

Este viernes, Tini Stoessel tenía pautado presentarse con su show en Los Ángeles, Estados Unidos, pero a horas de salir al escenario, explicó que por «temas ajenos a su equipo» debía cancelar el show, lo cual implicaba trasladarlo a otra fecha y otra sede.

El comunicado emitido por la artista llamó la atención a una internauta de redes sociales que lanzó una fuerte pregunta sembrando dudas de varios seguidores: “¿No vendió entradas?”.

A través del escrito de prensa, Zcape Productions & Zamora Live manifestó que por “trámites consulares” el concierto de Tini iba a cambiar de fecha y recinto. Del 20 iba a pasar al 5 de noviembre.

La cantante lo compartió en sus historias y escribió: “Es algo que está fuera de mis manos. Perdón a toda la gente que hizo el gran esfuerzo para estar ahí ese día y acompañarnos”.

“De verdad que no me esperaba esta noticia. Se hizo todo lo posible para no tener que posponer este show que a todos como equipo nos tiene tan, pero tan emocionados. Los amo con todo mi corazón”, concluyó.

La cuenta de «Gossipeame» sugirió el verdadero motivo

Pochi de «Gossipeame» compartió en sus historias de Instagram que una seguidora le hizo ver un gran detalle que no debería pasar desapercibido: “De un teatro con supuesta capacidad de 7100 personas pasó a otro de 2400. ¿Será que no vendieron la cantidad de entradas esperada y se achicaron a la realidad?”.

A su vez mostró el chat con una seguidora: “Ella tiene dos shows el 3 y 4 en Miami y New York. Esas fechas no las cambió y se presentó en los Billboard hace dos semanas con bailarines. No sé si eran de ella o de Miami. Pero tiene 6 meses anunciando esos shows y ¿no habían hecho los papeles? Raro”, indicó una joven, exponiendo que tal vez los «trámites consulares» eran sólo una forma de esconder lo que había sucedido.