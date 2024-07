Tigre e Independiente Rivadavia ganaron en el reinicio de la Liga Profesional

Los dos equipos que luchan por la permanencia sumaron de a tres.

Blas Armoa celebra su gol para la victoria de Tigre. (Foto: Olé).

Tigre e Independiente Rivadavia reanudaron su participación en la Liga Profesional 2024 con sendos triunfos, tras derrotar a Argentinos Juniors y Gimnasia de La Plata, respectivamente, por la sexta fecha del torneo.

El equipo dirigido por Sebastián Domínguez se impuso a Argentinos por 2-0. Por su parte, el equipo mendocino se impuso por 1 a 0, ante Gimnasia.

El torneo se reanudó con una sorpresa en la Paternal. Tigre, que llevaba 12 partidos sin conseguir un triunfo, el ultimo había sido ante Central Córdoba, en marzo; venció a Argentinos Juniors, que no pudo contar con su centrodelantero Luciano Gondou, debido a su convocatoria a los Juegos Olímpicos de París 2024.

El partido arrancó favorable para el local, que se imponía desde un juego por los costados, llegando al área con centros. A los 15 minutos, y en su primera jugada de ataque del partido, el “Matador” se puso en ventaja. Un centro del mediocampista Tomás Galván le quedó al paraguayo Blas Armoa, quien definió con una volea de derecha. El remate no tenía mucha potencia, pero un desvió en el camino hizo que entre rasante sobre el palo derecho del arquero “Ruso” Rodríguez.

El juego continuó bajo el dominio de Argentinos durante lo que restaba del primer tiempo, aunque Tigre se iba animando a contraatacar cada vez más. Un remate desde afuera del delantero Gonzalo Verón pudo haber significado el empate, pero el tiro se fue apenas al lado del palo. Un buen partido de Tomás Galván, con gambeta y precisión en los pases, era fundamental para las contras del equipo visitante.

Al comenzar la segunda mitad, Tigre comenzó a jugar cada vez mejor. El ingreso del delantero Florián Monzón le dio mucha verticalidad y le permitió jugar a las espaldas de los centrales. Así llegó una jugada muy clara para la visita: Monzón picó habilitado y, ante el achique del “Ruso”, jugó la pelota para atrás. Llegó el remate de Gonzalo Maroni, que el arquero no pudo despejar y el defensor Jonathan Galván despejó en la línea. Y al minuto llegó el gol de la sentencia. Maroni desbordó, enganchó y puso el centro atrás para el lateral izquierdo Nahuel Banegas, quien definió cruzado y rasante y definió el encuentro.

Con este resultado, Tigre se pone a un punto de Central Córdoba en la tabla anual, aunque sigue en zona de descenso. Argentinos con la derrota se mantiene en la última plaza de clasificación a la Copa Libertadores 2025, aunque puede ser superado en esta fecha.

Por otra parte, Independiente Rivadavia venció a Gimnasia un partido con polémicas extradeportivas, ya que a los siete minutos del segundo tiempo, algunos miembros de la barrabrava del equipo local treparon el alambrado y se metieron a la cancha, ante la nula reacción de la seguridad privada del estadio. El partido estuvo demorado por ocho minutos.

A diez minutos del final del primer tiempo, llegó el único gol del partido. Un lateral rápido de Luciano Gómez le llegó al delantero colombiano Sebastián Villa, quien puso el centro al área. Cerca del punto del penal estaba el mediocampista Lautaro Ríos, quien remató con mucha violencia de volea, la pelota pegó en el travesaño y se convirtió en el único tanto del encuentro.

El encuentro siguió bajo el dominio del local ya que, aunque tenía mayor posesión de la pelota, no podía hacer pie en el partido. Su mediocampo no conseguía manejar la pelota y, en los minutos de adición, se quedó con un hombre menos. El defensor central Yonathan Cabral fue expulsado a instancias del VAR, tras dar un cabezazo al capitán de Independiente Rivadavia, Franco Romero, cuando la pelota no estaba en juego.