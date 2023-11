The Beatles lanzó su nueva canción Now and Then junto a un videoclip

Peter Jackson será el encargado de dirigir el nuevo video de la banda británica. En este tema participarán Jonh Lennon y George Harrison gracias a grabaciones guardadas.

The Beatles estrenó “Now and Then” este 2 de noviembre. La banda británica lanzó su nueva canción, la cual se grabó con demos guardados de los fallecidos John Lennon y George Harrison. El tema también tendrá su propio videoclip dirigido por Peter Jackson.

Paul McCartney y Ringo Starr confirmaron hace algunos meses que estaban trabajando en este nuevo proyecto que finalmente saldrá a la luz. Peter Jackson, director de “El señor de los anillos” y “El Hobbit”, está a cargo del videoclip de “Now and Then” y reveló detalles sobre su realización.

“Cuando Apple me pidió que hiciera el vídeo musical, me sentí muy reacio: pensé que mis próximos meses serían muchísimo más divertidos si esa difícil tarea fuera problema de otra persona”, confesó quien también fue el director de “Get Back”, la serie documental de The Beatles de 2021.

El director de cine explicó que fue un gran compromiso aceptar este desafío. “Para ser honesto, solo pensar en la responsabilidad de tener que hacer un video musical digno de la última canción que lanzarán los Beatles produjo una colección de ansiedades casi demasiado abrumadoras para lidiar con ellas”, declaró en un comunicado de prensa.

Además, Jackson señaló que había pocas imágenes inéditas de The Beatles y fue una tarea muy difícil desarrollar el videoclip de “Now and Then”: “Un vídeo musical de los Beatles debe tener excelentes imágenes de los Beatles en su núcleo. No hay forma de utilizar actores o CGI Beatles. Cada toma de The Beatles tenía que ser genuina”.

Y añadió: “Me sentí arrastrado porque rápidamente abordaron mis inquietudes. Paul y Ringo grabaron imágenes de ellos mismos actuando y me las enviaron. Apple desenterró más de 14 horas de películas olvidadas filmadas durante las sesiones de grabación de 1995, incluidas varias horas de Paul, George y Ringo trabajando en ‘Now And Then’, y me lo dio todo”.

Sin embargo, reveló que Sean, el hijo de Lennon, y Olivia, viuda de Harrison, proporcionaron materiales caseros de los artistas y además descubrieron materiales inéditos de la banda. “Encontramos una colección de tomas descartadas invisibles en la bóveda, donde los Beatles son relajados, divertidos y bastante sinceros”, contó.

Peter Jackson se mostró motivado con el resultado final del videoclip. “El resultado es bastante loco y proporcionó al vídeo un equilibrio muy necesario entre lo triste y lo divertido”, señaló y cerró: “Habiendo llegado al final, estoy muy feliz de no estar esperando el lanzamiento del video musical ‘Now And Then’ de otra persona. Estoy genuinamente orgulloso de lo que hicimos y lo apreciaré en los años venideros”.

El videoclip de “Now and Then”, la última canción de The Beatles, estará disponible el próximo 3 de noviembre y se podrá ver desde el canal oficial de Youtube del grupo británico.