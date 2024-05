Tevez se despidió de Independiente con un pobre empate en su visita a Platense

El encuentro finalizó 1 a 1 y el entrenador del Rojo le puso fin a su ciclo en el Rojo.

Escena del encuentro que disputaron Platense e Independiente. Foto NA: Prensa CAI.

Independiente, en la despedida de su entrenado Carlos Tevez, volvió a exhibir un pobre nivel en la igualdad 1 a 1 ante Platense esta tarde, en Vicente López, en la continuidad de la segunda fecha de la Liga Profesional 2024.

Con este resultado, el conjunto de Avellaneda sumó su primera unidad en el certamen al igual que su rival, que deberá sumar puntos a lo largo de la temporada para no sufrir con los promedios.

El encuentro no fue sencillo para los de Avellaneda, ya que desde el inicio fue dominado por Platense, que con un juego simple y punzante desbordó a su rival y lo obligó a jugar retrasado en su

campo.

Como si fuese poco, las falencias defensivas de Independiente quedaron al desnudo con cuando Mateo Pellegrino tuvo una acción clarísima dentro del área, pero su remate fue desviado.

En la despedida de Carlos Tevez como entrenador del Rojo, su equipo no pudo respaldarlo, ya que en la circulación de juego no pudo hilvanar dos pases seguidos, cuando apeló al pelotazo, los

mismos no tuvieron un destinatario y apenas tuvo una chance peligro con un acción de Lucas González, la cual fue desviada por un defensor del Calamar.

Ya en el complemento, Platense fue nuevamente más claro y manejo los hilos del encuentro ante un Independiente totalmente desconcertado, que si bien intentó mejorar su juego con los ingresos del juvenil Santiago López y el delantero Gabriel Ávalos, quien continúa con la pólvora mojada.

Un remate de Juan Ignacio Saborido, elevado y un remate de Ronaldo Martínez, que salvó Juan Fedorco en la línea, fue lo más destacado del segundo tiempo, mientras que un tibio cabezazo de Ávalos fue la acciones más destacada para el conjunto de Avellaneda que no levanta cabeza.

La siguiente es la síntesis del encuentro:

Liga Profesional 2024.

Fecha 2.

Platense 0 – 0 Independiente.

Estadio: Ciudad de Vicente López.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: José Carreras.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Gastón Suso, Sasha Marcich; Leonel Picco; Facundo Russo, Fernando Juárez, Iván Gómez, Lucas Ocampo; Mateo Pellegrino. DT: Favio Orsi – Sergio Gómez.

Independiente: Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Juan Fedorco, Joaquín Laso, Damián Pérez; Federico Mancuello, David Martínez, Alex Luna; Diego Tarzia, Lucas González; Ignacio Maestro Puch. DT: Carlos Tevez.

Cambios en el segundo tiempo: 12m Santiago López por Luna (I) y Gabriel Ávalos por Tarzia (I); 15m Ronaldo Martínez por Russo (P); 24m Gabriel Hachen por Ocampo (P); 26m Jhonny Quiñonez por Mancuello (I) y Javier Ruiz por González (I); 35m Gabriel Neves por Maestro Puch (I); 36m Lisandro Montenegro por Gómez (P) y Maximiliano Urruti por Pellegrino (P).