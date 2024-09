Terminó la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas: todos los resultados y quiénes clasifican

La victoria de Bolivia y la selección paraguaya fue lo más destacado de la jornada. Además, Colombia se impuso al equipo de Scaloni en Barranquilla. El panorama para clasificar a la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá está muy peleado.

Terminó la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas: todos los resultados y quiénes clasifican.

La octava jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 se disputó este martes 10 de septiembre con cinco partidos programados.

Los partidos de la fecha 8:

.Colombia 2-1 Argentina

.Chile 1-2 Bolivia

.Ecuador 1-0 Perú

.Venezuela 0-0 Uruguay

.Paraguay 1-0 Brasil

Cuando termine el torneo, que se compone de 18 fechas, los primeros seis equipos de la tabla obtendrán la clasificación directa a la Copa Mundial de Fútbol de 2026, mientras que el séptimo jugará el Torneo de Repesca Intercontinental.

En el primer turno, la Selección argentina perdió 2-1 ante Colombia en Barranquilla y, si bien el equipo de Scaloni se mantiene como líder, la diferencia es de dos puntos con su escolta.

En otro de los partidos, Chile cayó 2-1 como local ante Bolivia de manera sorpresiva y se complica en su aspiración de clasificar al próximo Mundial. Por su parte, la selección boliviana está en puestos de repechaje. Al mismo tiempo, Ecuador se impuso por 1-0 a Perú y escaló posiciones en la tabla.

En el cuarto partido de la jornada, Venezuela y Uruguay no se sacaron ventajas y empataron 0-0 en pálido partido. El equipo de Marcelo Bielsa perdió su puesto de escolta y quedó a tres puntos de la Selección argentina.

En el cierre de la fecha, se dio el gran batacazo: Paraguay le ganó 1-0 a Brasil con un golazo de Diego Gómez. El equipo de Gustavo Alfaro dio el gran golpe y se metió en puestos de repechaje. La Verdeamarela sigue en deuda desde los resultados y sobre todo del juego.

Fecha 9 – Jueves 10 de octubre:

.Bolivia vs. Colombia (17:00)

.Ecuador vs. Paraguay (18:00)

.Venezuela vs. Argentina (20:00)

.Chile vs. Brasil (21:00)

.Perú vs. Uruguay (22:30) .