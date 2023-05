TC: Todino terminó con la sequía de Dodge al ganar la final en Concepción del Uruguay

El podio lo completaron Jonatan Castellano y Julián Santero, quien es el líder del campeonato de la categoría.

Germán Todino celebra el triunfo en Concepción del Uruguay. Foto NA: ACTC

El piloto de Dodge Germán Todino terminó con la sequía de su equipo, que no ganaba hacía 30 carreras, al imponerse hoy en la final del Turismo Carretera en el autódromo de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos.

Todino logró su tercera victo ria en 37 competencias, seguido por su compañero Jonatan Castellano y por Julián Santero, de Ford, quien es el líder del campeonato del TC.

“Fui toda la carrera a fondo porque el ‘Pinchito’ tenía más que yo. Estoy contento, creo que he manejado muy bien. El Dodge tuvo un funcionamiento impresionante. Y sabemos que cuando está el auto, hacemos grandes cosas”, expresó Todino tras el triunfo.

Castellano, por su parte, señaló: “Nos quedamos con las ganas de ganar, se nos escapó. Pensé que teníamos más, pero cuando quedé segundo no pude correrlo. Felicito a Germán, hizo una muy buena maniobra”.

“Fue una carrera muy dura porque no tenía con qué hidratarme. También me complicó que el auto no tuviera el ritmo ideal. Castellano y Todino tenían mejor ritmo que yo así que me limité a seguirlos”, manifestó Santero, quien lidera la tabla de posiciones.

Santero le saca 10,5 puntos de ventaja a Castellano, su nuevo escolta, seguidos por Mariano Werner (Ford), Mauricio Lambiris (Ford), Juan Tomás Catalán Magni (Ford) y Todino.

Los primeros diez lugares de la carrera en Concepción del Uruguay los completaron Diego Ciantini (Chevrolet), Lambiris, Santiago Mangoni (Chevrolet), Catalán Magni, Juan Trucco (Dodge), Marcos Landa (Torino) y Juan Manuel Urcera (Torino).

La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 20 y 21 de mayo próximo en el Circuito Internacional “Termas de Río Hondo”.

NA