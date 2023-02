TC Pista Mouras: Gastón Iansa ganó en Toay y sumó su 2ª victoria al hilo

Gastón Iansa (Chevrolet) se impuso – otra vez- de punta a punta en la 2ª fecha del TC Pista Mouras en Toay y se afirmó en la cima del torneo. Al piloto del JP Carrera lo escoltaron Santiago Biagi (Dodge) y Tomás Pozner (Dodge).

Gastón Iansa (Chevrolet) sigue imponiendo un dominio arrollador en su debut en el TC Pista Mouras. El piloto del JP Carrera ganó de punta a punta en la 2ª fecha de la categoría en Toay, tal como lo hizo en la apertura del torneo en Concepción del Uruguay.

“Estoy muy contento. Es todo trabajo del equipo porque yo todavía no tengo el feeling con el auto, así que la puesta a punto es toda de ellos y yo me dedico solo a manejar. Estoy aprendiendo mucho pero creo que necesito adaptarme más a estos autos, algo que me va a llevar al menos 1 fecha más”, dijo Iansa, que en plena adaptación, se consolidó en la cima del torneo.

El piloto de San Vicente, que dominó el entrenamiento del sábado, logró su 1ª pole position y se impuso en la serie más rápida. Largó en punta y le ganó la pulseada en la largada a Santiago Biagi (Dodge). Dominó la carrera a su gusto y mantuvo una diferencia de más de 3 segundos con su escolta. Ni la neutralización en el 13° giro puso en riesgo su 2ª victoria consecutiva.

Iansa volvió a ganar y irá a la próxima fecha con 30 kilos de lastre. (ACTC)

Santiago Biagi no pudo darle pelea a Iansa, pero con solvencia logró su 1° podio en la categoría, tras su debut en octubre de 2022. “Fue una final agitada, donde no me podía desconcentrar. Cuando lo hice me pasé y casi pierdo terreno. Pero por suerte pude mantener la posición y hacer podio”, dijo el piloto del RUS Med Team, que en clasificación quedó a solo 0s016 del poleman, ganó las 2ª serie y terminó 2° en la Final.

Biagi volvió a ser protagonista y está 3° en el torneo a 23,5 puntos de la cima. (ACTC)

Thomas Pozner (Dodge), que largó 6°, tuvo una avance rápido en el inicio y mantuvo un gran duelo con Joaquín Torres (Chevrolet) por el 3° puesto. El piloto del Galarza Racing, que también debutó este año en TCPM, repitió el 3° escalón del podio que logró en la apertura del torneo en Concepción del Uruguay.

“Aproveché para hacer una buena largada y lograr avanzar varios puestos. Sabía que eso era lo que tenía que hacer para ir por el podio”, dijo Pozner, que está 2° en el torneo a 16 puntos de Iansa.

Pozner subió otra vez al podio y es el nuevo escolta de Iansa en el torneo. (ACTC)

Las series. Gastón Iansa (Chevrolet) y Santiago Biagi (Dodge) ganaron de punta a punta sus respectivas baterías. Iansa se adjudicó el parcial más veloz y se aseguró el 1° cajón de la grilla para la Final.

La próxima fecha del TC Pista Mouras será del 24 al 26 de febrero en el autódromo de La Plata. El último ganador en ese circuito fue Ignacio Faín (Dodge), el 13 de noviembre de 2022.

Final – TC Pista Mouras – 2ª fecha – 18 vueltas – Toay

Pos. Piloto Mca. Tpo./Dif. 1 G. Iansa Ch 28;26.506 2 S. Biagi D 1.505 3 T. Pozner D 2.773 4 B. Ochoa F 4.549 5 M. Borgert F 5.922 6 J. Torres Ch 6.767 7 F. Bernasconi Ch 7.051 8 S. Gallo F 7.225 9 N. Santilli Ch 8.517 10 A. Cifre F 10.895 11 F. Cifre F 11.311 12 A. Irazusta D 16.475 13 M. Dianda D 2 Vtas. 14 D. Pieraligi Ch 2 Vtas. 15 E. Provens Ch 6 Vtas. 16 L. Demarco Ch 6 Vtas. 17 A. Oliver Ch 6 Vtas. 18 J. Suárez F 7 Vtas. 19 F. Ledesma F 8 Vtas. 20 G. Rasetto D 12 Vtas. Promedio del 1º: 157,524 km/h. Récord de vuelta: T. Pozner (D), en la 2ª, en 1m20s275 a 186,038 km/h. Excluido: N. Palau (Ch) por toque. Apercibidos: Bernasconi por toque a Dianda, Dianda por toque a Bernasconi y Ochoa por toque a Palau.

Campeonato – Disputadas 2 de 16 fechas