TC: Mariano Werner se impuso en Toay y es el nuevo líder del campeonato

El piloto de Ford superó a Diego Ciantini (Chevrolet) beneficiado por el ingreso del auto de seguridad.

Mariano Werner se impuso en Toay y es el nuevo líder del campeonato del TC. Foto NA: ACTC

El piloto de Ford Mariano Werner se impuso hoy en la final del Turismo Carretera en el autódromo de Toay, en La Pampa, y es el nuevo líder del campeonato de la categoría.

Werner se quedó con la victoria al aprovechar el ingreso del auto de seguridad por el abandono de Gastón Mazzacane (Chevrolet) para superar a Diego Ciantini (Chevrolet), quien lideraba la carrera pero finalizó segundo, mientras que Mauricio Lambiris (Ford) completó el podio.

“Era la única chance que tenía con el ‘Bochita’ (Ciantini) y en el único lugar posible. Sabía que no tenía que cometer el mismo error de la serie y salir a la recta principal con 4 o 5 autos de diferencia”, explicó el ganador, quien alcanzó el primer puesto en la reanudación, cuando faltaban cinco vueltas para culminar la carrera.

Y agregó: “El equipo hizo un gran trabajo en los boxes, aunque hoy nos ayudó un poco la suerte. Así son las carreras: a veces tenés el auto del año y se dan estas cosas. Me pasó una vez en Paraná, que perdí la carrera faltando media vuelta”.

Ciantini, por su parte, manifestó al respecto: “Hicimos todo lo que teníamos que hacer, era una carrera casi ganada. No sé por qué salió el auto de seguridad, no veía al coche de Mazzacane en un lugar peligroso, pero si lo decidieron los comisarios está bien. Después, Mariano me pasó bien. Me quedo con el gran funcionamiento del auto”.

Los puestos restantes de los primeros diez lugares los ocuparon Juan Bautista De Benedictis (Ford), Facundo Chapur (Dodge), Marcos Quijada (Chevrolet), Elio Craparo (Dodge), Agustín Martínez (Ford), Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet) y Marcelo Agrelo (Dodge).

Con este resultado, Werner es el nuevo líder con 144,5 puntos, seguido por José Manuel Urcera (Ford), quien terminó vigésimo segundo en el trazado pampeano y se ubica a 18 de la cima de la tabla de posiciones.