TC en Toay: Todino desacomodó a Trucco con un toque y ganó en la última vuelta con un final polémico

El piloto de Dodge se impuso en la 4ª y anteúltima fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera luego de superar a Trucco a 2 curvas del final y consiguió su 3ª victoria de 2023. Werner llega al Coronación como líder y con 38,5 puntos de ventaja.

Germán Todino (Dodge) resultó el ganador de la Final que el Turismo Carretera llevó a cabo en el autódromo de Toay, donde se disputó la 4ª y anteúltima fecha de la Copa de Oro, y se llevó el Trofeo “Campeones 60 Años”. El piloto del Maquin Parts Racing superó a Juan Martín Trucco (Dodge) en la última vuelta con una maniobra que generó controversias y alcanzó su 3ª victoria de la temporada 2023, igualando a Mariano Werner (Ford) como el más ganador del año.

Los comisarios deportivos analizan en este momento el toque que definió la carrera, tras la formalización de la denuncia por parte de Rodolfo Di Meglio, concurrente del auto de Trucco. “Según mi criterio la maniobra no es válida porque me pegó en la punta de la cola; ahí se me puso de costado el auto y por eso salí lento de la curva”, explicó el representante de Tres Algarrobos en Campeones Radio y AM590 Continental. “Hubo un roce, pero porque él levantó cuando se le puso de costado”, argumentó, por su parte, Todino.

Finalmente, los comisarios Carlos Garrido y Gustavo Mancuso ratificaron el resultado que se dio en la pista. “Cuando terminó la carrera, nosotros no teníamos ninguna duda. Hubo una denuncia, y pedimos las cámaras de Trucco y Todino y analizamos los parciales y para nosotros el ganador es Todino”, explicó Garrido en Campeones Radio y AM590 Continental.

El piloto del Di Meglio Motorsport había liderado los primeros 29 giros, con Todino siempre a una diferencia menor al segundo. En ese lapso, el “Guacho” de Rivera no había realizado ningún intento de saltar a la punta. “Venía preparando la maniobra porque a él le costaba traccionar en ese sector”, explicó sobre el desenlace de una carrera que terminó con 5ª victoria en 46 carreras en el Turismo Carretera.

Trucco no pudo lograr su anhelada 1ª victoria en el Turismo Carretera y debió conformarse una vez más con el 2º puesto: de los 15 podios que tiene en 195 competencias disputadas en el TC, 7 fueron al segundo escalón del estrado. De todos modos, el piloto de Dodge logró su mejor resultado del año (superando el 6º lugar en Rafaela I) y clasificó a la Copa de Oro como 1 de los “3 de Último Minuto”: ingresó en la 3ª posición, a 47 de Mariano Werner (Ford).

La clara marca del toque en la cola del auto de Trucco.

Werner: hizo negocio en un domingo difícil

Mariano Werner (Ford) tuvo su peor desempeño de la Copa de Oro 2023. El entrerriano largó 16º y arribó 15º, sin un ritmo que le permitiera avanzar. De todos modos, hizo negocio. Cuando queda 1 fecha y 70,5 puntos por disputarse, le lleva 38,5 unidades a Santiago Mangoni (Chevrolet), que es su nuevo escolta. El balcarceño tampoco pudo avanzar (terminó 9º luego de partir desde el 8º lugar) pero subió un puesto en el “play-off” gracias al muy mal fin de semana de Julián Santero (Ford), que llegó 23º (había largado 25º) y quedó 4º en el mini-torneo, a 49,5 puntos.

“Estoy contento si tengo en cuenta que llegamos a Toay con 40 puntos de ventaja y nos vamos con 38,5. Ayer hicimos una buena lectura, pero hoy no estuve bien lo conductivo porque en la serie quedé mal parado cuando me pasó Craparo y después en la Final me costó avanzar porque estábamos todos muy parejos, salvo Landa, que tenía un auto impresionante, hay que felicitar a su equipo”, señaló Werner en Campeones Radio y AM590 Continental.

Sólo 8 pilotos mantienen posibilidades matemáticas de ser campeón. Uno de ellos es Marcos Landa (Torino), que está 6º en la Copa de Oro, a 60,5 puntos de Werner. El uruguayo protagonizó una gran remontada tras un trompo cuando peleaba por la 6ª posición con su compañero Juan Cruz Benvenuti (Torino): cayó al 20º lugar y desde ahí avanzó con un ritmo demoledor hasta el 3º puesto.

«El equipo me dio un autazo para ganar, pero me queda la bronca porque no se lo pude devolver por esa maniobra que no me salió… Toay nos cae bien y lo volvimos a demostrar porque el ritmo del auto era tremendo”, manifestó el piloto del Trotta Racing Team, que sumó su 6º podio en 44 carreras en TC y el 3º de la temporada.

La 15ª y última fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 2 y 3 de diciembre en el autódromo de El Villicum.

TURISMO CARRETERA – FINAL – TOAY – 30 VUELTAS

POS. PILOTO MARCA TPO./DIF.

1º TODINO GERMÁN DODGE 41;40.736

2º TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 0.339

3º LANDA MARCOS TORINO 6.841

4º MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 7.328

5º BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 9.326

6º CRAPARO ELIO DODGE 10.099

7º EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 10.340

8º AGRELO MARCELO DODGE 16.086

9º MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 17.350

10º URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 17.651

11º AGUIRRE VALENTÍN DODGE 17.960

12º CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 18.204

13º QUIJADA MARCOS DODGE 18.593

14º CASTELLANO JONATAN DODGE 18.785

15º WERNER MARIANO FORD 19.321

16º FERRANTE GASTÓN DODGE 20.036

17º LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 20.539

18º ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 22.309

19º LAMBIRIS MAURICIO FORD 24.359

20º PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 24.504

21º DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 26.038

22º RISATTI RICARDO CHEVROLET 26.425

23º SANTERO JULIÁN FORD 28.380

24º VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 28.739

25º CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 29.033

26º RUGGIERO ALAN FORD 35.413

27º SPATARO EMILIANO FORD 35.542

28º TROSSET NICOLÁS FORD 36.729

29º FRITZLER OTTO FORD 36.848

30º LONDERO AYRTON TORINO 37.189

31º CIANTINI DIEGO CHEVROLET 37.620

32º DELLA MOTTA FACUNDO FORD 38.183

33º ALAUX SERGIO CHEVROLET 38.669

34º CARINELLI AUGUSTO DODGE 39.415

35º DE CARLO DIEGO CHEVROLET 40.928

36º UGALDE LIONEL TORINO 41.445

37º KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 43.428

38º MICHELOUD GUSTAVO CHEVROLET 44.934

39º GARBELINO JUAN DODGE 58.742

40º ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 6 VTAS

41º FONTANA NORBERTO TORINO 7 VTAS

42º ROSSI MATÍAS TOYOTA 9 VTAS

43º PERNÍA LEONEL CHEVROLET 12 VTAS

44º SERRANO MARTÍN CHEVROLET 15 VTAS

45º BONELLI NICOLÁS FORD 16 VTAS

46º JAKOS ANDRÉS TOYOTA 25 VTAS

47º CANDELA KEVIN TORINO 28 VTAS

48º COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 28 VTAS

PROMEDIO: 179,158 km/h. RECORD DE VUELTA: Todino en la vta. 2 en 1:15.596 a 197,553 km/h. NO LARGÓ: Leandro Mulet (Dodge).

TC – COPA DE ORO 2023

POS. PILOTO MARCA PTS.

1º Werner, Mariano Ford 172

2º Mangoni, Santiago Chevrolet 133,5

3º Trucco, Juan Martín Dodge 125

4º Santero, Julián Ford 122,5

5º Todino, Germán Dodge 121

6º Landa, Marcos Torino 111,5

7º Aguirre, Valentín Dodge 111

8º Urcera, José Manuel Torino 109

9º Ledesma, Christian Chevrolet 100,5

10º Castellano, Jonatan Dodge 94

11º Mazzacane, Gastón Chevrolet 89,5

12º Lambiris, Mauricio Ford 65,5

13º Trosset, Nicolás Ford 65

14º Catalán Magni, Juan Tomás Ford 62,5

15º Rossi, Matías Toyota 38,5

NOTA: sólo los 8 primeros tienen posibilidades de ser campeón; Trucco, Landa y Urcera no ganaron.

CAMPEONATO 2023 – TURISMO CARRETERA

POS. PILOTO MARCA PTS.

1º Werner, Mariano Ford 422,5

2º Santero, Julián Ford 385

3º Castellano, Jonatan Dodge 353

4º Mangoni, Santiago Chevrolet 348

5º Landa, Marcos Torino 342

6º Todino, Germán Dodge 333,5

7º Lambiris, Mauricio Ford 331,5

8º Urcera, José Manuel Torino 323,5

9º Aguirre, Valentín Dodge 322

10º Trucco, Juan Martín Dodge 305,5

11º Mazzacane, Gastón Chevrolet 302

12º Ledesma, Christian Chevrolet 278

13º Catalán Magni, Juan Tomás Ford 268

14º Trosset, Nicolás Ford 250

15º Benvenuti, Juan Cruz Torino 246,5

16º Pernía, Leonel Chevrolet 237,5

17º Agrelo, Marcelo Dodge 232

18º Ciantini, Diego Chevrolet 228

19º Gini, Esteban Toyota 224,5

20º Bonelli, Nicolás Ford 223

21º Rossi, Matías Toyota 215,5

22º Risatti, Ricardo Chevrolet 202

23º Craparo, Elio Dodge 195,5

24º Fritzler, Otto Ford 195

25º Álvarez, Santiago Dodge 179,5

26º Ebarlín, Juan José Chevrolet 178

27º Londero, Ayrton Torino 177

28º Ardusso, Facundo Chevrolet 173

29º Quijada, Marcos Dodge 166,5

30º De Benedictis , Juan B. Ford 160,5

31º Ponce de León, Gabriel Ford 154

32º Jakos, Andrés Toyota 151,5

33º Alaux, Sergio Chevrolet 132,5

34º Spataro, Emiliano Ford 132

35º Della Motta, Facundo Ford 121,5

36º Canapino, Agustín Chevrolet 115

37º Ruggiero, Alan Ford 114,5

38º Cotignola, Nicolás Torino 110,5

39º Candela, Kevin Torino 98,5

40º Rodríguez, Matías Torino 97,5

41º Ugalde, Lionel Torino 93,5

42º Krujoski, Humberto Dodge 89

43º Vázquez, Martín Dodge 86

44º Ferrante, Gastón Dodge 84,5

45º Okulovich, Carlos Torino 82,5

46º Carinelli, Augusto Dodge 77,5

47º Fontana, Norberto Torino 77

48º Serrano, Martín Chevrolet 58,5

49º Micheloud, Gustavo Chevrolet 57,5

50º Sotro, Leonel Ford 56

51º De Carlo, Diego Chevrolet 54

52º Jalaf, Matías Ford 50

53º Iribarne, Federico Chevrolet 45,5

54º Ramos, Christian Iván Torino 43,5

55º Garbelino, Juan Dodge 35

56º Mulet, Leandro Dodge 17

57º Di Palma, Luis José Ford 14

58º Di Scala, Cristian Dodge 9

59º Crusitta, Gastón Dodge 9

60º Dose, Christian Chevrolet 4

61º Echevarría, Camilo Chevrolet 3

