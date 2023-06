Taylor Swift en Argentina: todo lo que hay que saber sobre la venta de entradas

La cantante estadounidense se presenta por primera vez en el país y sus fans se preparan para conseguir un lugar.

Por primera vez en su carrera, Taylor Swift anunció que traerá su «The Eras Tour» a Argentina y sus fanáticos enloquecieron. La artista se presentará el próximo 9 y 10 de noviembre en el estadio de River y las entradas se pondrán a la venta este lunes.

Desde que se supo la noticia, las redes sociales estallaron y los fans de la cantante comenzaron a armar diferentes estrategias para obtener sus entradas y no quedarse afuera de este gran concierto por el que estuvieron esperando muchos años.

CUÁNDO Y DÓNDE COMPRAR LAS ENTRADAS PARA TAYLOR SWIFT

Las entradas saldrán a la venta el lunes a las 10 para usuarios del Banco Patagonia y el martes a la misma hora la venta de entradas general para cualquier tarjeta. La página para comprarlo será All Access y se recomienda tener ya un usuario hecho para no demorar al momento de comprar.

Por su parte, desde la productora informaron que se prohíbe el ingreso a menores de 2 años. A partir de los 2 años deberán abonar una entrada. Además, se permite la compra de un máximo de 4 entradas por usuario y operación. En caso de detectar compras que no cumplan con lo establecido, las mismas serán dadas de baja. Finalmente, si los datos solicitados en el checkout (DNI, fecha de nacimiento) no coinciden con los datos de la tarjeta, las entradas serán dadas de baja.

DATO IMPORTANTE:

Uno de los datos claves para estar listo a la hora de comprar entradas con All Access es que la preventa tiene un tiempo de 24 horas, pero se puede agotar en cuestión de minutos. La página avisa que la venta general es el 6 de junio a las 10, pero en realidad comienzan a venderse automáticamente se vendan los 24.000 tickets de preventa.

Esto indica que si las entradas de preventa se agotan en solo minutos, las generales se empiezan a vender ese mismo lunes.

PRECIO DE LAS ENTRADAS PARA TAYLOR SWIFT EN RIVER

Centenario Alta visión restringida $16.000 + cargo de servicio

Centenario Media visión restringida $19.000 + cargo de servicio

Sivori Alta $30.000 + cargo de servicio

Campo Trasero $40.000 + cargo de servicio

Platea Alta $45.000 + cargo de servicio

Sivori Media $50.000 + cargo de servicio

Campo Delantero $75.000 + cargo de servicio

Platea Preferencial Visión Lateral $75.000 + cargo de servicio

Platea Preferencial $80.000 + cargo de servicio

Paquetes VIP:

We never go out of style $67.500

It’s a love story $85.000

Ready for it $95.000

Karma is my boyfriend $155.000

It’s been a long time coming $175.000

.