Talleres no pudo con Vélez y si River gana se encamina al título

La «T» de Córdoba y el Fortín igualaron en la noche del viernes 1 a 1, en el encuentro válido por la 21ra. fecha de la Liga Profesional de Fútbol, resultado que impide a los cordobeses recortar más ventaja sobre el Millonario, que es el líder y jugará el domingo ante Platense.

El uruguayo Michael Santos, de penal, abrió el marcador para los cordobeses a los 12 minutos del segundo tiempo, mientras que Juan Martín Lucero igualó diez minutos más tarde.

La «T» alcanzó los 40 puntos en el torneo y quedó a seis de River, en tanto que Vélez se ubicó en el cuarto puesto con 35, detrás de Defensa y Justicia (37).

Discreto fue el primer tiempo en el Kempes, aunque fue el elenco de Mauricio Pellegrino el que dominó las acciones, por posesión de balón y por generar las únicas aproximaciones de la etapa.

La única clara la tuvo Federico Mancuello a los 16 minutos, pero el talentoso volante desvió su remate por el palo izquierdo del arco de Guido Herrera, y un tiro de Janson cuando se iba la primera mitad inquietó también al arquero local.

La «T» no encontraba la pelota y era el uruguayo Santos el único que con su voluntad hostigaba a la última línea visitante, pero no encontraba socios porque Valoyes estaba muy impreciso y Ángelo Martino se inclinaba mucho por marcar la subida de Tomás Guidara.

Misma tónica tenían los primeros minutos del segundo tiempo, hasta que la «T» en una jugada aislada se encontró con el discutido penal, cuando Matías De los Santos bajó en el área a Héctor Fértoli.

El goleador Santos ejecutó perfecto desde los 12 pasos, con un remate bajo al palo derecho de Lucas Hoyos, y puso el 1 a 0 para el local, justo cuando el público comenzaba a impacientarse.

Inmediata reacción tuvo Vélez, y diez minutos más tarde llegó a la igualdad con el tanto de Lucero, que recibió fuera del área, se acomodó y sacó un preciso remate que se metió abajo, junto al palo izquierdo de Herrera, que a pesar del esfuerzo no pudo llegar.

Con el 1 a 1 en el tablero llegó lo mejor del local. El «Cacique» Medina encontró el desnivel que necesitaba con los ingresos de Juan Cruz Esquivel y Carlos Auzqui, y fue precisamente el ex Estudiantes de La Plata el que le dio claridad al ataque cordobés.

Y hasta lo tuvo para ganarlo Talleres, pero Santos tiró un cabezazo por arriba cuando quedó solo de frente al arco, tras un muy buen centro de Enzo Díaz.

Ninguno se conformaba, los minutos finales fueron de ida y vuelta, pero ya sin sobresaltos para ninguno de los arcos.

El próximo martes, por la 22da fecha del certamen, Talleres visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata y ese mismo día Vélez recibirá a Argentinos Juniors en su estadio.

-Síntesis-

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Juan Méndez, Rodrigo Villagra y Héctor Fértoli; Ángelo Martino, Diego Valoyes, y Michael Santos. DT: Alexander Medina.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Lautaro Giannetti y Francisco Ortega; Gerónimo Poblete y Federico Mancuello; Agustín Bouzat, Thiago Almada y Lucas Janson; Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Goles en el segundo tiempo: 12m. Santos (T), de penal; 22m. Lucero (VS).

Cambios en el segundo tiempo: 21m. Luca Orellano por Bouzat (VS) y Leonardo Jara por Guidara (VS); 24m. Carlos Auzqui por Fértoli (T); 32m. Cristian Tarragona por Almada (VS); 33m. Mateo Retegui por Santos (T); 40m. Ricardo Centurión por Lucero (VS).

Amonestados: Méndez, Tenaglia (T). Almada, Lucero (VS).

Árbitro: Facundo Tello.

Cancha: Mario Alberto Kempes, de Córdoba.