Survivor Expedición Robinson: quiénes son los 25 participantes del reality conducido por Marley en Telefe

Este lunes, 25 jugadores se enfrentarán en el programa de supervivencia más impactante del mundo. La apuesta de Telefe con Marley para reemplazar a Gran Hermano.

Este lunes Telefe estrenó Survivor Expedición Robinson, un reality conducido por Marley. El desafío contará con 25 participantes que competirán fuerte y vivirán una fuerte experiencia.

Los concursantes deberán demostrar resistencia, inteligencia y habilidades de supervivencia mientras desarrollan estrategias, forman alianzas y superan diversos desafíos en un entorno aislado.

Los participantes estarán divididos inicialmente en dos tribus y competirán por recompensas e inmunidad. El grupo perdedor deberá asistir al “consejo tribal” para eliminar a uno de sus miembros mediante votación secreta.

Quiénes son los 25 participantes de Survivor Expedición Robinson

.Iván Chirinian (29) – Entrenador físico de Neuquén, criado en Azul y residente en Buenos Aires. Conocido por su desinhibición ante las cámaras.

.Samanta Herdt (27) – Modelo y bailarina, confía en su liderazgo y habilidades para enfrentar los desafíos.

.Gabriel Velázquez (25) – Paratleta conocido como “Torito”, demuestra que las limitaciones físicas no son un obstáculo para alcanzar sus sueños.

.Juan Pablo Goldi (35) – Colectivero de Córdoba, apodado “Goldi”, prefiere no asumir el liderazgo para evitar la responsabilidad de las decisiones.

.Aixa Legarreta (24) – Artista circense de Rosario, crítica del sistema y la vida moderna.

.Martín Colli Collante (35) – Farmacéutico de Villa Crespo, Buenos Aires, valora la cooperación por encima de la competencia.

.Julieta Clemente (24) – Estudiante de derecho de Chubut, confía en sus estrategias sutiles para avanzar en el juego.

.Juan Pablo Busilachi (32) – Abogado y comerciante de Hurlingham, Buenos Aires, preocupado por la comida durante la competencia.

.Baltasar López Barraza (18) – Emprendedor de Pilar, determinado a imponer su voluntad en el juego.

.Malena Kerschen (27) – Diseñadora de indumentaria, preocupada por la comida y el cuidado personal.

.Fiorela Fraccaro (32) – Personal trainer vegana, competitiva y dispuesta a enfrentar cualquier desafío.

.Eugenia Propedo (32) – Ingeniera química, extremadamente competitiva y dispuesta a renunciar a todo por la experiencia.

.Mauro Guarnieri (43) – Empleado administrativo, enfocado en el juego social y las alianzas estratégicas.

.Janet Duarte (28) – Actriz, su principal objetivo es conseguir comida y disfrutar creando conflictos.

.Maru Corona (32) – Docente, mentalmente preparada pero preocupada por la falta de comida y agua.

.Martina Musillo (19) – Estudiante de periodismo deportivo, utiliza recursos naturales para el cuidado personal y es feroz cuando se siente traicionada.

.Tomás Piñero (28) – Piloto privado de Nueve de Julio, Corrientes, fuerte y competitivo.

.Agustín Pérez Bardeci (35) – Broker inmobiliario, espera despertar habilidades ocultas durante la competencia.

.Francisco Pardo (35) – CEO bancario, amante de los desafíos físicos y mentales.

.Inés Lucero (30) – Estudiante, competitiva y lista para liderar o actuar de forma independiente.

.Malvina Ramírez (51) – Directora de escuela, usa la paciencia y organización adquirida en su trabajo para competir.

.Martín Lobo (53) – Ex bombero rescatista, considera a sus compañeros como una familia.

.Giselle Margonari (42) – Croupier de casino, trabaja bien en equipo aunque teme a los insectos.

.Braian Zárate (28) – Empleado gastronómico, sueña con darle una mejor vida a su hijo Oliver.

.Agustín Monzón (22) – Actor, doble de riesgo y nieto del boxeador Carlos Monzón, decidido a demostrar su verdadera personalidad.