Sunderland y Al-Attiyah repiten la gloria en Dakar

La 44º edición del Rally llegó a su fin y en sus dos principales categorías entregó dos campeones que ya conocían la gloria: el británico Sam Sunderland en motos y el qatarí Nasser Al Attiyah en autos. El argentino Moreno gana la última etapa y alcanza el subcampeonato en cuatriciclos.

Sunderland, de 32 años, ganador en 2017 sobre los caminos de Argentina, Bolivia y Paraguay, heredó el trono del salteño Kevin Benavides (Red Bull KTM), que hoy se despidió con un undécimo puesto en la duodécima etapa que unió las ciudades árabes de Bisha y Jeddah.

El británico aseguró su segunda corona en la competencia motor más exigente del mundo con un octavo lugar en el último especial de 164 kilómetros, que completó con una diferencia de 3:25 respecto de su ganador, el chileno Pablo Quintanilla (Monster Energy Honda).

En la clasificación general de la categoría, el piloto de GasGas -escudería en la que debutó este año tras seis temporadas en Red Bull KTM- acumuló un tiempo de 38:47:30 y quedó al frente con una exigua ventaja de 3:27 sobre Quintanilla, que por tercera vez ocupó el podio, ya que fue tercero en 2016 y segundo en 2020.

«Estoy realmente muy feliz, el equipo hizo un gran trabajo, quiero agradecerle a todos. Fue una competencia muy difícil y estresante», declaró el flamante campeón al llegar a la meta en Jeddah, lugar de la partida el pasado 1 de enero.

El tercer lugar en la división motos le correspondió al austríaco Matthias Walkner, campeón 2018 y compañero de equipo de Kevin Benavides en Red Bull KTM.

El argentino, que terminó en el puesto 101 de la general, resignó todas sus posibilidades el miércoles cuando debió abandonar la décima etapa por una rotura de motor cuando ocupaba un expectante quinto lugar a 10:22 de la punta.

Al día siguiente, el salteño pudo reengancharse en la competencia y se dio el gusto de obtener su primera y única victoria parcial en el Dakar 2022, que fue su sexta experiencia personal.

Benavides, de 33 años, tenía como objetivo retener el título en una marca diferente, luego de consagrarse el año pasado con Honda.

Su hermano menor Luciano, de 26 años, tampoco pudo cumplir su objetivo de lograr su mejor actuación histórica, que sigue siendo el sexto escalón ocupado en 2020 cuando el rally desembarcó en Arabia Saudita.

Después de ingresar sexto en la etapa de hoy, el piloto oficial Husqvarna terminó 13ro. en la general, posición que representa su tercer mejor resultado, ya que también fue noveno en 2019. En sus otras dos participaciones (2018 y 2021) no pudo terminar la carrera.

En autos, el qatarí Al-Attiyah conquistó su cuarto Dakar después de las ediciones ganadas en 2011, 2015 y 2019 en Sudamérica.

Ganador del prólogo y de una etapa, el qatarí finalizó en lo más alto del podio por encima del francés Sebastien Loeb (Prodrive), a 27 minutos y 46 segundos, y del saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota), a 1 hora 1 minuto y 13 segundos.

Líder de la general desde la primera etapa, Al-Attiyah llegó a contar con 48 minutos de ventaja antes ralentizar su marcha para administrar la ventaja en las etapas finales.

En binomio con el copiloto francés Mathieu Baumel, el qatarí de 51 años, también medallista olímpico en la prueba de tiro Skeet masculino en Londres 2012, completó su 18º Dakar personal, lo que lo convierte leyenda para la organización.

El mismo rótulo goza el argentino Orlando Terranova (Prodrive), que terminó en el cuarto lugar de los coches con diferencia 1:27:23 respecto del campeón.

El mendocino, de 42 años, sexto en la última etapa, logró su mejor ubicación en las 16 ediciones disputadas. Había sido quinto en 2013 y 2014.

Los otros argentinos participantes en la categoría se clasificaron de la siguiente manera: Sebastián Halpern (Mini), 8º; Lucio Álvarez (Overdrive Toyota), 18º y Juan Cruz Yacopini (Overdrive Toyota), 20º.

Por primera vez, el Dakar formó parte este año de los Campeonatos del Mundo de Rally Raid de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

La temporada 2022 se continuará con los rallys de Abu Dhabi en marzo, Kazajistán en abril, Andalucía en junio y Marruecos en octubre.

El argentino Moreno gana la última etapa y alcanza el subcampeonato en cuatriciclos

El debutante argentino Francisco Moreno (Yamaha) se impuso en la duodécima y última etapa del Rally Dakar, lo que le valió el subcampeonato en la categoría de los cuatriciclos, detrás del francés Alexandre Giroud.

El mendocino cubrió los 164 kilómetros cronometrados entre las ciudades de Bisha y Jeddah, Arabia Saudita, en 2:14:13, por delante del polaco Kamil Wisniewski (Yamaha) y el brasileño Marcelo Medeiro (Yamaha).

En la general, Moreno terminó en el segundo puesto con diferencia de 2:21:11 en relación a Giroud (Yamaha Racing SMX Drag’on), claro favorito desde la segunda semana de competencia por la eliminación de otros aspirantes al título.

El argentino Manuel Andújar, que defendía la corona, abandonó el rally en la sexta etapa por un accidente y el cordobés representante de Estados Unidos Pablo Copetti quedó sin chances en la décima por una falla mecánica.

Con 25 años y toda una vida ligada a los quads, el mendocino Moreno, oriundo de Tupungato, mantuvo este año el protagonismo argentino dentro de una categoría que tiene cuatro campeones de esa nacionalidad: Marcos Patronelli (2010 y 2013), su Alejandro (2011 y 2012), Nicolás Cavigliasso (2019) y Andújar (2021).

Giroud se transformó este viernes en el cuarto piloto europeo campeón en quads, categoría que irrumpió en el Dakar hace 14 años. Previamente fueron ganadores el checo Josef Machacek (2009), el polaco Rafael Sonik (2015) y el ruso Sergey Karyakin (2017).

El «Pato» Silva no pudo largar la última etapa

En la última jornada del Rally Dakar, el chaqueño Juan Manuel Silva no pudo largar con su camión MAN del Puma Energy Rally Team, por un problema en el motor, que no le permitió completar la competencia junto a sus navegantes, el argentino Carlos Mel Banfi y el español Pau Navarro.

«El último día nos tocó ver la largada desde abajo, ya que ayer lamentablemente tuvimos algún inconveniente con el motor del camión y no se pudo reparar», dijo resignado Silva en sus redes sociales.

«Así es el Dakar -escribió Silva-, aunque ya veníamos con inconvenientes. Me quedo con lo bueno de haber hecho muchísima experiencia y de que pudimos hacer un gran trabajo con Carlos y Pau”.

Por último destacó: “Nos defendimos, disfrutamos mucho, no lo choqué, no lo tumbé y me quedo con eso. Trataremos de mejorar la parte mecánica para la próxima. Ahora pensamos en volver a casa y reencontrarnos con los afectos. Les agradezco a todos los que estuvieron haciéndonos el aguante”.