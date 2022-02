Suman equipamiento para apuntalar y fortalecer el Primer Nivel de Atención en Salud

Desde el Gobierno de la provincia de La Pampa, a través de la Dirección de Atención Primaria (APS) perteneciente al Ministerio de Salud, se continúa fortaleciendo y acompañando a los equipos del primer nivel de atención de toda la Provincia.En esta oportunidad, en un encuentro encabezado hoy por el ministro de Salud, Mario Rubén Kohan y el director de APS, Ariel Paladini, se hizo entrega de 13 espirómetros a referentes sanitarios de las localidades de Alpachiri, Doblas, Miguel Riglos, Catriló, Lonquimay, Anguil, Winifreda, Ataliva Roca, Quemú Quemú, Trenel, Intendente Alvear, Parera y Arata. Este moderno equipamiento sirve para evaluar la capacidad funcional de los pulmones y su respuesta a los tratamientos.

En el encuentro, el ministro Kohan expresó su reconocimiento a cada uno de los trabajadores de la Salud por el compromiso, esfuerzo, dedicación y el trabajo conjunto desarrollado en el momento más difícil de la historia sanitaria mundial.

A lo cual agregó: «la difícil situación sanitaria que atravesamos puso en jaque el sistema sanitario mundial. La prioridad que evidenciaba la pandemia, durante la cual debieron reorganizarse los sistemas de atención, obligó a ubicar en segundo plano las consultas programadas destinadas a favorecer los controles periódicos de salud. Como consecuencia de esto, las actividades de prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles se vieron gravemente afectados. Por este motivo, y entendiendo que la situación epidemiológica provincial lo permite, es fundamental que retomemos las consultas programadas destinadas a favorecer la prevención y detección oportuna de enfermedades no transmisibles».

Por su parte, Paladini expresó: «la entrega de este equipamiento forma parte de la estrategia de readecuación del modelo de atención a la comunidad. Si bien la pandemia no terminó, nuestro mayor desafío en la actualidad es disminuir la atención a demanda, y retomar el abordaje integral de las comunidades en sus contextos, aprovechando la oportunidad del contacto persona a persona para lograr diagnóstico de enfermedades asintomáticas, detectar situaciones sociales, emocionales, que pongan en riesgo la integridad de las mismas y reforzar los hábitos y costumbres que mantienen el estado de salud».

La incorporación de equipamiento tecnológico (como son los digitalizadores de imágenes, los ecógrafos, los espirómetros, los desfibriladores automáticos (DEA), las computadoras, los colonoscopios, los equipos de laboratorios, etc), la suma de recurso humano calificado y fundamentalmente, la formación y entrenamiento de los integrantes de los equipos de Salud, apuntan a aumentar la capacidad resolutiva del primer nivel, fortaleciendo la referenciación de las personas con su equipo local, siendo ésta una politica esencial de la gestión de Gobierno.

A modo de cierre el director de APS concluyó diciendo que la pandemia «hizo retrasar a nivel mundial la detección precoz y dificultó el seguimiento de enfermedades como el cáncer de colon, cáncer cervicouterino, cáncer de mama, hipertensión arterial, diabetes, entre otros. Hoy necesitamos volver a discutir cómo debe estar conformado el equipo de Salud del primer nivel, qué tipo de disciplinas y cuántos integrantes son necesarios para abordar de forma eficiente esta nueva realidad» finalizó.