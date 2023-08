Sudamericana: Estudiantes perdió con Corinthians pero dejó la serie abierta para la vuelta en La Plata

Cayó por 1 a 0 en un encuentro que mereció empatar por el buen rendimiento demostrado.

Estudiantes perdió contra Corinthians.Foto NA: PRENSA EDELP.

Estudiantes de La Plata perdió 1 a 0 contra Corinthians este martes en su visita al estadio Neo Quimica Arena en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y dejó la serie abierta para la vuelta dentro de una semana.

Con el único tanto de Gil tras una pelota parada, el equipo de Eduardo Domínguez fue mucho más y mereció empatar el partido pero el conjunto brasilero se cerró muy atrás y el cuadro argentino no pudo empatar el juego.

A los 17 minutos, cuando Estudiantes estaba mejor y tenía a Corinthians contra su arco, un centro de Matías Rojas desde un tiro de esquina le permitió a Gil aparecer por detrás de todos con un remate potente para el 1 a 0 a favor del «Timao».

Estudiantes dominó en el inicio del complemento con un gran rendimiento de Benjamín Rollheiser y José Sosa, quienes tuvieron las oportunidades más concretas para el conjunto platense para poder empatar el partido.

No obstante, el ingreso de Ángel Romero para los locales le dio otro aire, pudo cubrir mejor los espacios e intentó atacar más desde que hizo el gol. Además, la altura de la defensa del Corinthians le cerró el arco a Estudiantes que no pudo empatar.

La vuelta se llevará a cabo en La Plata el próximo martes 29 de agosto a las 21.30.

Síntesis de Corinthians vs. Estudiantes por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Copa Sudamericana.

Cuartos de final (ida).

Corinthians 1-0 Estudiantes.

Estadio: Neo Quimica Arena.

Árbitro: Jesús Valenzuela.

VAR: Ángelo Hermosilla.

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Murillo, Fábio Santos; Maycon, Gabriel Moscardo; Matías Rojas, Renato Augusto, Biro; Yuri Alberto. DT: Vanderlei Luxemburgo.

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Luciano Lollo, Eros Mancuso; Benjamín Rollheiser, Jorge Rodríguez, Santiago Ascacibar, Fernando Zuqui; José Sosa y Mauro Boselli. DT: Eduardo Domínguez.

Goles en el primer tiempo: 17m Gil (C).

Cambios en el segundo tiempo: 11m Gustavo Silva por Biro (C); 23m Javier Altamirano por Zuqui (E); Ángel Romero por Alberto (C); 24m Giuliano por Rojas (C); 32m Franco Zapiola por Sosa (E); Mauro Méndez por Boselli (E); 33m Ruan Oliveira por Moscardo (C).

