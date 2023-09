Spotorno: «Estamos en camino hacia la hiperinflación»

El economista cuestionó las últimas medidas que anunció el ministro Sergio Massa.

El economista Fausto Spotorno.

El economista Fausto Spotorno advirtió que la Argentina «está en camino hacia la hiperinflación», por lo cual consideró necesario que el Gobierno aplique «correcciones económicas en serio».

«No estamos en hiperinflación, pero sí estamos en camino hacia eso. Este proceso que transitamos ahora nos lleva a la hiperinflación. Y si no se empiezan a hacer correcciones económicas en serio, vamos a ir acelerando hacia la hiper», sostuvo.

Según Spotorno, «si todos nos sacamos los pesos de encima más rápido, como sucede ahora, hay más dinero en la calle. Y eso es lo que está acelerando la inflación».

El INDEC informó que la inflación se disparó al 12,4% en agosto y acumula un alza del 124,4% interanual, cifra que batió un récord de más de 32 años.

El economista estimó que el resultado de agosto «dejó para septiembre un arrastre del 5%, por lo cual este mes va a terminar más o menos igual que el anterior. En octubre puede dar un poco más abajo, 8 o 9%; pero ese mes hay elecciones y luego puede haber una nueva corrección del tipo de cambio oficial, y entonces en noviembre volvería a subir la inflación».

«Tenemos cuatro meses con inflación de 10% mensual promedio, una situación realmente preocupante», alertó el economista, en declaraciones al programa «Esta mañana» de radio Rivadavia.

Además, consideró que a pesar de la escalada inflacionaria, el Gobierno no va a subir la tasa de interés. «No la va a subir mientras el tipo de cambio oficial esté estabilizado, como sucede ahora. Pero subir la tasa no sirve para bajar la inflación, sí para que la gente no se vaya al dólar. Lo que sucede es que cuando sube, el mayor afectado es el Banco Central, que es el principal deudor con las leliqs», evaluó.

Por otra parte, se refirió a las medidas que en los últimos días anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, destinadas a recomponer el consumo. «Con casi todas esas medidas, se están gastando todo lo que se iba a recaudar por el aumento del impuesto PAIS, un punto del PBI. Por lo cual se va a volver a escapar el déficit fiscal. Son medidas electorales, eso está clarísimo: se suben impuestos para aumentar el gasto», concluyó.

Escrito por Gerardo Choren

NA