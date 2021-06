«Soy Rada», luego de recibir la Sputnik: «El vacunarse es un acto individual pero el beneficio es colectivo»

Agustín Aristarán recibió la vacuna rusa y lo compartió en sus redes, con un mensaje para todos sus seguidores.

Agustín Aristarán, más conocido como «Soy Rada», se vacunó contra el coronavirus con la Sputnik V y dejó un mensaje más que interesante en sus redes sociales, buscando concientizar sobre la importancia de la vacunación.

«Me vacuné, tengo la Sputnik en mi cuerpo, estoy re contento, no se me pega nada en mi cuerpo, sigo hablando igual, creo no tengo ningún chip y quiero contarlo», comenzó afirmando en un posteo en sus redes sociales.

«Me anoté hace mucho tiempo y quiero contarlo porque por ahí a un montón de gente le sirve», prosiguió el actor, músico, humorista y hasta conductor de programas de televisión.

Rada contó que tiene un «pequeño problema bronquial» pero aclaró que «nada grave», como para no asustar a sus seguidores.

«Me llegó el momento de vacunarme, pensé que iba a tardar muchos más y quiero compartirlo. En una historia que puse me llegaron un montón de mensajes con buena onda, el 97 por ciento positivos y otros algo absurdos. Uno me dijo que me vacuné por pertenecer a un partido político, ridículo. Otro que me ponía veneno y me iba a morir….», contó.

«No se guíen por lo que dicen los demás, guíense por lo que dicen los médicos. Yo creo en las vacunas, creo en la ciencia y creo en los médicos. El vacunarse es un acto individual pero el beneficio es colectivo», puntualizó.

Y para cerrar, comentó: «Deseo que todo el planeta esté vacunado y que todos podamos tirarnos pedos y bailar desnudos, quizás esto no sea tan bueno, pero si divertido».