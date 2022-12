Sortean licencias de taxis en Santa Rosa

Este martes 20 de diciembre se hará el sorteo desde las 10 de la mañana.

La Municipalidad de Santa Rosa sorteará mañana martes 20 de diciembre seis licencias de taxis en la Sala de Espera de La Terminal de Ómnibus.

Se realizará de acuerdo a lo establecido por Ordenanza 4226/2010 y sus modificatorias, ante Escribano Público, el sorteo de DOS (2) Licencias Vacantes (No 32 y 40) para la categoría “Genero y Diversidad”; UNA (1) Licencia Vacante (No 67) correspondiente a la categoría “Discapacidad”; UNA (1) Licencia Vacante (No 108) para la categoría “Trabajadores de la Economía Popular” y DOS (2) Licencias para la categoría “Público en General”, detallaron.