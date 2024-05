Sorpresa: los campeones del mundo que no estarán en la Copa América

El entrenador Lionel Scaloni dio los citados para la gira por Estados Unidos previo a la competencia y algunos nombres de peso no estarán presentes.

Lionel Scaloni dio la lista de convocados para la gira que la Selección Argentina llevará adelante en Estados Unidos previo al inicio de la Copa América 2024. Los encuentro ante Ecuador y Guatemala servirán para seguir puliendo el equipo que intentará defender el título con muchos nombres que se repiten y algunas sorpresas.

De los 29 nombres citados (tres de allí saldrán para la Copa América) hay presencia de 22 campeones del mundo mientras que cuatro fueron perdiendo terreno y no estarán en la competencia más importante del año. Sin lugar a dudas que la ausencia de Paulo Dyabala fue una de las grandes sorpresas teniendo en cuenta que brilla en la Roma y ya se encuentra recuperado de su lesión.

LOS CAMPEONES DEL MUNDO QUE NO ESTARÍAN EN LA COPA AMÉRICA

.Alejandro «Papu» Gómez: El mediocampista del Sevilla, purga una suspensión por doping y fue excluido en medio de distintos rumores.

.Thiago Almada: El joven talento del Atlanta United, que tuvo minutos en Qatar, tampoco ha sido considerado en esta lista, pero se espera que vaya con la Sub 23 a los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

.Paulo Dybala: El delantero de la Roma, que se recuperó a tiempo para disputar el Mundial, no estará presente en la Copa América y es uno de los casos más llamativos de la convocatoria.

.Juan Foyth: El defensor del Villarreal, que fue una opción de recambio en Qatar, no ha sido convocado para esta competencia.