Sesionó el XXXVII Congreso Nacional de Contadurías

La Asociación de Contadurías Generales de la República Argentina (Acgra) organizó su encuentro anual en Santa Rosa bajo el lema “Transparentar, democratizar y federalizar la gestión de la información y conocimiento”.

Durante el Congreso se abordaron diversos temas pautados relacionados con el sector y a la aplicación de la inteligencia artificial en las gestiones. La jornada de presentación fue encabezada por la vicegobernadora, Alicia Mayoral; el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández; el contador General de la Nación y tesorero de Acgra, Cesar Duro; el contador General de La Pampa y presidente de Acgra, Adrián García y el senador nacional, Daniel Bensusán, entre otras autoridades.

Estar a la altura.

En el acto de apertura la vicegobernadora expresó su «orgullo» como anfitriona del encuentro. “Es un evento muy importante para nosotros y estoy segura de que el equipo de trabajo de mi querida provincia va a estar a la altura de las circunstancias”, señaló la funcionaria, que destacó los valores que tiene como lema este Congreso.

“Me parece muy interesante porque se basa en tres ejes fundamentales: transparencia, democracia y federalismo. Transparentar es lo que todos queremos para estar a la altura de lo que la sociedad demanda. No me imagino otra forma de vida que no sea esta, así que celebro que se hable de democratizar. Más allá de las diferencias que tengamos, nos podemos enriquecer en el trabajo conjunto, por eso también es relevante que federalizar sea una de las consignas”, aseguró Mayoral.

“Les auguro el mayor de los éxitos en el debate profesional que van a desarrollar aquí y una excelente estadía, porque La Pampa es mucho más que viento, arena, campo y carne. Somos profesionales serios que intentamos encontrarle la vuelta los distintos momentos que atraviesa el país”, concluyó la vicegobernadora.

Momento crucial.

El contador General de la Provincia, y presidente de Acgra, expresó su alegría por recibir a colegas de todo el país y le agradeció al gobernador Sergio Ziliotto “por permitirnos organizar este gran encuentro federal.

«Nos encontramos en un momento crucial para la economía y la administración pública del país, en el que se pone en duda la participación del Estado y se denuesta al empleado público. Los convocamos una vez más para compartir experiencias, estrategias que nos permitan fortalecer nuestras prácticas y contribuir al desarrollo sostenible de nuestras jurisdicciones provinciales y de la Nación en su conjunto».

Más adelante, indicó que la contaduría «es una herramienta fundamental para la transparencia en la gestión pública”, y dijo que “en un mundo cada vez más interconectado y complejo nuestra responsabilidad es garantizar que los recursos del Estado sean administrados de manera responsable en beneficio de la sociedad”.

“Durante este congreso -continuó-, tendremos la posibilidad de escuchar a expertos en distintas áreas y podremos participar y debatir sobre las estrategias a implementar. Estoy convencido de que cada uno de ustedes podrá hacer un aporte valioso para que juntos construyamos un camino que nos aproxime a la excelencia de la profesión contable. También tendremos que debatir sobre los grandes desafíos de este tiempo, como la digitalización del sector y la necesidad de adaptarnos a otros marcos normativos, fomentar una cultura de integridad y ética profesional en todo lo que hacemos”, finalizó García.