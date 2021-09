Sergio Ziliotto: «El mayor festejo es que haya la mayor cantidad de gente votando”

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, votó en el Colegio Manuel Belgrano y destacó la posibilidad de que las pampeanas y pampeanos puedan participar de un nuevo acto eleccionario. “El mayor festejo es que haya la mayor cantidad de gente votando”, dijo.

Sergio Ziliotto votó el Colegio Manuel Belgrano y dialogó con Plan B luego de emitir su voto. “Desde todo punto de vista, es un día hermoso desde lo climático, son días que se festejan la democracia, posibilidades hermosas que tenemos argentinas y argentinos, pampeanas y pampeanos, de decidir y elegir a nuestros representantes, más allá de que hoy estamos en el medio de una circunstancia atípica, como la pandemia, creo que es el momento de utilizar las herramientas que nos da la democracia”, dijo el gobernador Sergio Ziliotto.

—¿Es optimista en cuanto a la participación de ciudadanos y ciudadanas?

—Creo que es un momento de utilizar la herramienta que nos da la democracia, en muchos casos, la pandemia ha trastocado la vida, las posibilidades de algunos de poder votar y en el medio de la pandemia, puede haber gente con escepticismo. Lo dijo claramente el Ministro del Interior, es una actividad que no contagia, si cumplimos con todos los protocolos, no tendremos problemas y todos se podrán expresar, se aumentaron un 30% las mesas.

Hay una amplitud y en el caso de que haya más gente después de las 18 horas, fuera de las escuelas, podrán votar. Están todas las herramientas y lo climático nos está ayudando.

—¿Está esperanzado que el Frente de Todos saque mayor porcentaje que la interna de Juntos por el Cambio?

—Son tiempos en los cuales la veda electoral no nos permite hacer pronósticos. Demosle la mayor libertad a la gente, ya hicimos lo que teníamos que hacer, no nos guardemos nada y es momento en que la gente, con tranquilidad y sin indicios, ni tratar de direccionar el voto, la gente tiene que hacer su balance, si no lo hizo y premiar o castigar.

—¿Qué se juega en estas PASO?

—Se juega fortalecer el sistema democrático. Después cada uno esperará el resultado que más lo satisface. El primer objetivo a festejar, es la mayor participación de la gente.

—¿Se plebiscita la gestión del Frente de Todos y en particular la de Sergio Ziliotto?

—Eso lo decidirá la gente. Habrá más de una lectura de la elección. No quiero hacer análisis, ni tampoco poner en juego nada, ya hicimos lo que tuvimos que hacer y todos saben la importancia de esta elección, quizás que muchas más que otras elecciones de medio término.

—¿Cree que La Pampa, pensando en los números del COVID-19, no haya contagios?

—Seguramente va a pasar, a partir de la mayor cantidad de testeos y no de la disminución. Si no testeo, no se encuentran casos, siempre hemos tomado como herramientas testear estamos debajo del 5% de positividad. Esto tiene que ver con una fuerte presencia de la vacuna. Hoy, en La Pampa, se está vacunando. Ayer se dieron 3.000 turnos con la vacuna Cansino, una vacuna monodosis que asegura un tratamiento completo. Este fin de semana no solo avanzamos en democracia, sino en mejor calidad de vida.

—¿Antes de fin de año los inscriptos estarán vacunados?

—Nosotros estamos cerca de que los inscriptos estén vacunados. Estamos en alrededor de 11.000 inscriptos sin vacunar y con estas 3.000 vamos a bajar muchísimo. Además hay sin distribuir cerca de 3 millones de vacunas Sinopharm. De a poco vamos a lograr volver a la actividad que queremos hacer, con el máximo de los cuidados. No hay que soslayar que porque tenemos pocos casos, dejar de cumplir los protocolos.

Acabo de ver en televisión que parece que se votara sin pandemia: gente amontonada, a menos de medio metro, sin barbijo, no son los ejemplos que espera la sociedad.

—¿Cómo será el festejo en pandemia?

—La mayor cantidad de festejos serán íntimos, no podemos hacer actos multitudinarios, debemos seguir cuidándonos, no podemos tirar por la borda todo lo que hicimos y una coyuntura de un festejo, no nos puede romper la armonía que tenemos en la sociedad. El mayor festejo es que haya la mayor cantidad de gente votando.