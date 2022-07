Sergio Massa, tras reunirse con Alberto Fernández: “El miércoles vamos a anunciar una serie de medidas”

El nuevo “superministro” de Economía confirmó que el martes jurará su reemplazo en la Cámara de Diputados y recién después confirmará a su equipo económico.

Alberto Fernández se reunió con Alberto Fernández tras su designación en el Ministerio de Economía.

El nuevo ministro de Economía, Agricultura y Desarrollo Productivo, Sergio Massa, se reunió este viernes por la mañana con el presidente Alberto Fernández, para delinear sus primeras medidas como “superministro”.

A su salida, Massa dijo que hasta el lunes no confirmará a ningún funcionario y no habrá novedades sobre su equipo económico. “No anticipen ni funcionarios que entran ni funcionarios que salen porque hasta el lunes no voy a empezar ni a designar ni correr funcionarios”, dijo.

“El miércoles vamos a anunciar un conjunto de medidas, porque la asunción va a ser el martes recién después de la asamblea donde me acepten la renuncia como presidente de la Cámara de Diputados”, dijo.

Por último, Massa hizo un pedido a la prensa: “Dejenme trabajar tranquilo durante el fin de semana”.

La reunión con Alberto Fernández

El aún titular de la Cámara de Diputados había ingresado a la residencia presidencial a las 10:52 para debatir una abultada agenda de temas. La prioridad es elegir quiénes serán los funcionarios que lo acompañarán en su nuevo rol y que asumirán junto a él la semana próxima en el unificado Ministerio.

Massa debe resolver primero el alejamiento de su banca en una sesión especial, convocada para el martes próximo por el propio diputado para formalizar su salida del cuerpo y la definición de un nuevo titular de la Cámara. Según trascendió, las primeras medidas serían anunciadas antes: el lunes.

Si bien desde el oficialismo no confirman a quién se impulsará como sucesor o sucesora de Massa, en las últimas horas comenzó a circular la versión de que los postulantes mejor perfilados son Cecilia Moreau; la exgobernadora de Tierra del Fuego Rosana Bertone; y el entrerriano y actual titular de la Comisión de Industria, Marcelo Cassaretto.

En los últimos días, Massa venía reuniéndose con su equipo de economistas de confianza, con los cuales analizaba diversas medidas para instrumentar apenas asuma como ministro, y que tienen dos metas urgentes como son lograr la estabilidad cambiaria y reducir la alta inflación registrada en los primeros meses del año para sentar las bases del crecimiento económico.

El equipo económico de Sergio Massa: quiénes lo acompañarían

Massa debe resolver primero su salida de la Cámara de Diputados.

Sus principales hombres de confianza son el exministro de Economía Miguel Peirano; el subdirector del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), Lisandro Cleri, el actual director general de la Aduana, Guillermo Michel, y Gabriel Delgado, un experto en temas de agricultura.

Otros de los actuales funcionarios que son hombres de consulta permanentes de Massa son el secretario de Finanzas, Eduardo Setti; y Pablo Mayer Carrera, actual director del Banco Central.

En el Gobierno dan por descontado que por su buena relación con Estados Unidos, el cambio de funcionarios no dificultará el diálogo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que había reiniciado Silvina Batakis apenas horas antes de su desembarco.

El arribo de nuevas inversiones requerirá de más tiempo y de que el nuevo ministro logre mostrar estabilidad institucional y resultados concretos en la política cambiaria. Pero la necesidad del Gobierno de fortalecer las reservas es urgente, por lo también se aguardan definiciones en ese sentido.