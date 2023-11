Sergio Massa: «Sólo aquellos que van a escucharse a sí mismos les molesta la tos»

En un acto en San Vicente, el candidato de Unión por la Patria ironizó sobre la reciente excusa que utilizó Javier Milei tras su performance en el debate.

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, señaló este lunes que «cuando uno está concentrado en hablar con los que tiene que hablar y transmitir el mensaje a sus vecinos, no hay tos ni ruido» que puedan molestar.

«Solo aquellos que van a escucharse a sí mismos les molesta la tos, a mí no me molesta», sostuvo Massa en San Vicente, en referencia a las declaraciones del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien dijo que le incomodó la tos del público durante el debate del domingo por la noche.

Al participar de un acto en el Centro Operativo de Prevención de San Vicente, Massa se diferenció del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, que -dijo- «se quedó sin palabras» a la hora de presentar sus propuestas en materia de seguridad en el debate presidencial de este domingo.

El ministro participó de un acto junto al intendente municipal, Nicolás Mantegazza, en el Centro Operativo de Prevención de San Vicente, provincia de Buenos Aires, donde señaló la importancia de «prevenir y tener fuerzas de seguridad lo más profesionales y mejor pagas posibles», y pidió que la justicia «haga su tarea».

«De nada sirve si la policía o la gendarmería detiene y la justicia libera. Eso termina generando esa idea de impunidad», indicó.

En esa misma línea, el candidato de UxP propuso la creación de barrios para integrantes de las fuerzas de seguridad, que «sirve para fortalecer a nuestra fuerza de seguridad para que tenga un hábitat común con sus camaradas y para que tenga un ecosistema familiar. Eso también hace la jerarquización de nuestras fuerzas de seguridad».

Massa destacó la importancia del «acceso a la vivienda» para «devolver el respeto a nuestras fuerzas de seguridad» y marcó que «cada una de las fuerzas de seguridad tiene que tener su planificación para su personal».

«Desde San Vicente lo hemos podido poner en marcha para personal de la policía de la provincia y personal de servicio penitenciario, y lo extendemos ahora al personal de gendarmería, ese tiene que ser el trabajo que en cada ciudad hagamos», expresó.

Cuestionó además las denuncias de Milei sobre supuestos «tosedores» durante el debate y planteó: «A mi no me incomoda. Cuando uno está concentrado en hablar con los que tiene que hablar no hay tos, no hay ruido, solo aquellos que se escuchan asimismo se molestan».

El ministro de Economía destacó también la implementación del programa de Seguridad Ciudadana y enfatizó que se invertirán más de 40 mil millones de pesos para reforzar el «sistema de cámaras de seguridad».

«Es necesario que el programa de prevención esté en cada vecino. Para colaborar con la policía y la justicia. Prevenir, tener un equipo de seguridad lo más profesional posible y tener una justicia que tenga su tarea», completó Massa.