Sergio Massa se reunió con Hugo Moyano y recibió su apoyo para las PASO

El precandidato presidencial de Unión por la Patria continúa sumando respaldos de cara a las PASO.

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, recibió este lunes al ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, al que le expresó su apoyo para las elecciones 2023.

El dirigente gremial expresó su respaldo a Massa para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y conversaron de la situación política y social del país, según informaron fuentes gremiales.

Del encuentro participaron el secretario de Juventud de la Federación de Camioneros, Jerónimo Moyano, y el secretario de Coordinación de Asuntos Jurídicos, Hugo Moyano hijo.

También estuvo presente Julián Domínguez, ex ministro de Agricultura y que recientemente se sumó al equipo de Economía como asesor ad honorem.

Massa demostró el buen vínculo que posee con una parte importante del sindicalismo, a tal punto que el miércoles 19 visitaría la sede de la CGT en Azopardo. No sería el único gesto, ya que la mesa chica de la central obrera hará una reunión este martes en UPCN, donde se debatirá la posibilidad de realizar un acto de apoyo al precandidato.

El apoyo de Cristina Kirchner a Sergio Massa

Cristina Kirchner elogió a al precandidato Sergio Massa durante la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner pero luego del acto, desde sus redes sociales, nuevamente apoyó fuerte al hombre elegido por Unión por la Patria.

«La primera cosa que se me ocurre es decir algo que está muy adentro nuestro: esto que pasó no fue magia. Estos 573 kilómetros que coronan la recuperación de nuestra petrolera de bandera en el 2012 y de los acuerdos que supimos celebrar con Chevrón, culminan con esta parte, que es el transporte de la energía», expresó la ex presidenta en su mensaje.

Y agregó: «Queremos exportar pero también queremos gas y petróleo para nuestra industria, para que sea más competitiva y también para los hogares argentinos. Porque no es justo que si tenemos la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo, nos quieran cobrar las cosas a precio dólar».