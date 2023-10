Sergio Massa: «Prefiero perder la elección, pero mandar presos a los que juegan con el ahorro de los argentinos»

El candidato de Unión por la Patria y ministro de Economía prometió que se empezarán a ver «las peores miserias de los que especulaban».

El ministro de Economía, Sergio Massa.NA

En candidato a presidente y ministro de Economía, Sergio Massa, cargó hoy contra los especuladores financieros que generan movimientos ascendentes en el dólar blue: «Prefiero perder la elección, pero mandar presos a los que juegan con el ahorro de los argentinos».

«Cuando vieron que empezamos a abrazar a la gente para ir a compensar el esfuerzo que representaba el impacto inflacionario por la devaluación empezar a agitar el mercado de cambios», señaló el funcionario en un acto en defensa de la salud pública, quien en las últimas horas responsabilizó al libertario Javier Milei por sus dichos contra el peso argentino.

En la misma línea, remarcó: «Prepárense para ver al desnudo las peores miserias de aquellos argentinos que especulan contra el ahorro de los argentinos».

«No voy a parar hasta verlos presos, voy a defender el ahorro de la gente, voy a defender el sistema de salud y la educación pública. Creo en la Argentina y si me muero y tengo que volver a nacer, vuelvo a la Argentina como país», completó.

Por otro lado, el titular del Frente Renovador cargó contra el aspirante a ministro de Economía de Patricia Bullrich, Carlos Melconian, luego de que junto a su equipo económico anticipara que de asumir un eventual gobierno de Juntos por el Cambio intentará derogar la modificación del Impuesto a las Ganancias.

«Veía a un equipo que puso en duda que vayan a seguir respetando la eliminación del Impuesto a las Ganancias si tienen la responsabilidad de gobernar. Lo puso en crisis, les quiero decir la eliminación del Impuesto a las Ganancias vino para quedarse en la Argentina», denunció, y prometió: «No van a tener ninguna chance de juntarnos una mayoría en el Congreso para eliminar una conquista que es de los trabajadores».

A pesar del diagnóstico complejo en el que, detalló, le tocó asumir, destacó las medidas paliativas que adoptó y prometió que la devolución del IVA en las compras de productos de la canasta básica se convertirá en ley luego de haber alcanzado la medida sanción en la Cámara de Diputados.

En otro pasaje de su discurso, reiteró su defensa a la salud pública al sostener que en las elecciones generales del 22 de octubre se debaten dos modelos de país en pugna al tiempo que anunció la creación un fondo que administre tratamientos y medicamentos excepcionales, financiado, en parte, por compañías de salud.

«Ellos proponen que el que no tiene tarjeta de crédito, no puede pagar o no tiene cobertura no tiene [derecho a la] salud», planteó sobre el fundador de La Libertad Avanza, y aclaró: «Nosotros sabemos que la vida no tiene precios, por eso creemos que invertir en salud, en un buen sistema, en personal y en infraestructura es central para cuidar la vida de los argentinos».

«Hace poco se discutía el plan de vacunación, decían que era un gasto, propaganda y que cada familia debía ver cómo hacer. Hoy tener todas las vacunas costaría 1 millones 300 mil pesos al año que deberían agregar al hogar si se cambia el sistema de vacunas y lo llevamos a lo que quieren ellos», alertó, y precisó: «Ellos quieren salir de un modelo de protección para ir al individualismo de sálvense quién pueda».

Luego de polarizar con los libertarios, Massa subrayó: «Creemos en la solidaridad como valor. En el Estado como regulador de relaciones sociales y generador de instrumento de políticas públicas. El esfuerzo en prevención, porque la mejor inversión que puede hacer el Estado es la inversión en prevención».

«Lo público, para defenderlo, tenemos que hacerlo tan eficiente como lo privado para terminar con la mentira de la contradicción. Lo tenemos que cuidar más que lo privado porque lo público es de todos y no de algunos. Es algo que debemos grabarnos en el ADN», concluyó Massa.

