Sergio Massa aseguró que «gente del equipo de Milei» apoya a Unión por la Patria

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria habló de todo en el mano a mano con Jorge Rial, y contó un infidencia de lo que le dicen los asistentes del candidato de La Libertad Avanza.

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, mantuvo un mano a mano con Jorge Rial, en Argenzuela, y afirmó que desde los equipos técnicos de Javier Milei le dicen: «Ojalá ganes vos».

En medio del extenso diálogo que mantuvieron, Massa habló sobre sus relaciones con dirigentes de otros espacios: «Tengo mucha vocación de diálogo y la capacidad de hacer convivir a los diferentes, que no significa que sean amigos ni piensen igual en todo. Argentina necesita mucho del diálogo y la convivencias, porque venimos de esta cosa del todos contra todos que genera fenómenos peligrosos», manifestó.

Fue en ese momento, que comenzó a hablar de su contrincante de La Libertad Avanza, y resaltó: «Milei es la pérdida de nuestra soberanía de moneda, es la bandera de los Estados Unidos en lugar de la Argentina en el Banco Central; es la pérdida de soberanía de Malvinas, es la bandera de Inglaterra en el Atlántico Sur; y la perdida de memorias sobre nuestros caídos. Es la perdida del Estado como protector y la idea de que los pibes en lugar de llevar una notebook en la mochila lleven un arma, por la libre venta de armas».

«Y es la pérdida de un sistema de salud que proteja a todos. Esta idea de la libre venta de órganos es una concepción que tiene que ver con ‘el que se tiene que morir, se muera’», afirmó.

En otro fragmento de la entrevista, el conductor de Argenzuela le consultó por el ida y vuelta que mantuvo con el economista de ultraderecha por sus agravios al Papa Francisco, al que calificó como «el argentino más grande de las historia», y comentó: «Milei no solo que no le pidió disculpas, sino que mintió, porque el afirmó que lo había dicho cuando no estaba en política, y hace 15 días repitió los insultos. Pero no me mintió a mi, yo no soy nadie, sino a 40 millones de argentinos. En esa cosa de que no pone nada en juego en esta aventura, es todo un dale que va».

Tras esto, Jorge Rial le recordó que, durante el debate, invitó a gente del espacio de Javier Milei a incorporarse también al diálogo con UxP, a lo que el Sergio Massa respondió: «Porque conozco gente que está ahí y me dicen: ‘espero que ganes vos porque convivo con esto y no sabés lo que es’».

«¿En serio te dicen eso?», replicó el periodista, a lo que Massa expresó: «Sí, pero no importa».