Sergio Massa anunció el envío al Congreso de proyecto de blanqueo

«Lo vamos a acompañar con un régimen de exteriorización», explicó el ministro de Economía.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que este lunes se firmará el acuerdo de intercambio de información tributaria con Estados Unidos y dijo que el Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de ley de blanqueo, con el objetivo de que sea sancionado antes de que finalice el corriente año.

En declaraciones , Massa señaló que «mañana (por el lunes), a las 12, se firma el acuerdo en un acto con el embajador (de EEUU, Marc) Stanley, y con el titular de la AFIP (Carlos Castagneto) en el CCK».

El entendimiento va a permitir poder implementar, «a partir del 1 de enero, el programa ley de cumplimiento tributario de cuentas de extranjeros o acuerdo Fatca» con EEUU, señaló el titular del Palacio de Hacienda.

«Esto supone que EEUU nos proveerá a lo largo de 9 meses -hasta el 30 de septiembre- de todas las cuentas de ciudadanos argentinos en EEUU, cuentas individuales, cuentas de sociedades integradas por argentinos y de ciudadanos argentinos integrantes de sociedades», precisó el ministro.

Dijo que esta información que entregará el Gobierno estadounidense surge de los datos registrados a partir de la firma del formulario W8BN, que es el requisito que los extranjeros tienen para poder abrir cunetas en el país del Norte.

«EEUU nos da la información financiera de las cuentas declarables, con identificación del titular de la cuenta, identificación de la entidad financiera, monto bruto de intereses y dividendos percibidos por la renta», entre otras cuestiones.

La Argentina debe realizar el mismo proceso, en el marco de un intercambio de información que se va a dar a lo largo de un plazo de nueves meses.

El jefe de la cartera económica aclaró que la información que se obtiene corresponde a todos los movimientos de cuentas a partir de septiembre de 2021.

Massa anticipó también que, tras la firma del acuerdo, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley de blanqueo.

«Lo vamos a acompañar pidiéndole al Parlamento un tratamiento respecto de regímenes de exteriorización. Mañana por la tarde vamos a informar cuáles son los principios que vamos a impulsar. Eso lo van a informar la AFIP y la Secretaría de Ingresos Públicos», señaló el ministro.

Massa dijo que la idea es que «antes del 30 de diciembre se lleve adelante el tratamiento de este proyecto» en el Congreso.

El ministro subrayó que la normativa contempla que «aquellos argentinos que no exteriorizaron su patrimonio puedan hacerlo entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2023 y a partir del 1° de octubre la aparición de estas cuentas no declaradas prevén sanciones no sólo desde el punto de vista económico sino desde el punto de vista penal».

En lo que respecta al blanqueo llevado a cabo durante el gobierno de Mauricio Macri, el ministro señaló que «si alguno de los que ingresaron ocultó información, se dará por caído el régimen de exteriorización y se deberá revisar todo el patrimonio de ese contribuyente».