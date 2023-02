Sergio Massa anunció ahorro de más de u$s2.100 millones en energía importada

El ministro de Economía informó que el Gobierno adelantó la compra gas licuado a un precio por debajo del presupuestado gracias a la volatilidad de los precios internacionales.

Sergio Massa, anunció el ahorro de más u$s2.100 millones en la compra de gas para 2023, «el último año en que Argentina tiene que hacer importaciones» de ese combustible, aseguró.

El ministro de Economía formuló estas declaraciones a través de un mensaje, acompañado por la secretaria de Energía, Flavia Royón, y el presidente de Energía Argentina (Enarsa), Agustín Gerez.

Durante el año pasado, explicó el titular de la cartera de Hacienda, «uno de los daños que sufrió la economía argentina fue por el efecto de la guerra (entre Rusia y Ucrania) que impactó en el precio de la importación de los barcos de Gas Licuado (GNL) que inyectan a nuestra matriz energética».

Para este año, «los gastos presupuestados originalmente para importación de GNL eran de US$ 3.465 millones a US$ 55 el millón de BTU; sin embargo, el impacto de la volatilidad del precio internacional de GNL abrió una ventana de oportunidad para Argentina».

En esta baja de precios, «se decidió anticipar la compra de GNL que permitió bajar el precio a US$ 20,8 el millón de BTU, a través de un proceso licitatorio, en tres bloques, con participación de nueve empresas internacionales» en cada uno de estos segmentos.

«De esta manera, los US$ 3.465 millones que Argentina iba a gastar se reducen a US$ 1.313 millones, generando, por un lado, un ahorro de salida de divisas para la Argentina de más de US$ 2.100 millones, y por el otro, un ahorro fiscal de más de $500.000 millones», aseguró Massa.