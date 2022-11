Serbia y Camerún empataron 3 a 3 en el mejor partido del mundial

En el mejor partido del Mundial, igualaron 3 a 3 por la segunda fecha del Grupo G jugado en el estadio Al Janoub.

Goles en el segundo tiempo: 8m. Aleksandar Mitrovic (S); 18m. Vincent Aboubakar (C); 21m. Eric Choupo-Moting (C).

Cambios en el segundo tiempo: 9m. Vincent Aboubakar por Martin Hongla (C) y Stefan Mitrovic por Strahinja Pavlovic (S); 21m. Gaël Ondoua por Pierre Kunde (C) y Christian Bassogog por Karl Toko Ekambi (C); 32m. Srdjan Babic por Milos Veljkovic (S), Nemanja Radonjic por Andrija Zivkovic (S) y Marko Grujic por Sergej Milinkovic-Savic (S); 35m. Samuel Oum Gouet por André Zambo Anguissa (C) y Georges-Kévin Nkoudou por Bryan Mbeumo (C).