Selección Argentina en vivo por TV abierta: cómo ver el partido contra Chile

Se puede ver el fútbol a través de la TV abierta. Cómo ver a la Selección Argentina vs Chile por la Copa América 2024.

MetLife Stadium de New Jersey.

La Selección Argentina se enfrenta este martes 25 de junio ante Chile en el marco de la segunda fecha de la Copa América 2024.

Desde las 22 horas en el estadio el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey, el conjunto de Lionel Scaloni continúa con la defensa del título que logró en Brasil 2021. El partido se podrá ver por TV abierta.

Argentina viene de dos triunfos en los amistosos previos, también en Estados Unidos, ante Ecuador y Guatemala, con los que el entrenador terminó de definir la lista definitiva para el certamen continental. Y debutó con una buena pero trabajada victoria ante Canadá con los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El conjunto de Scaloni volverá a cruzarse con Chile tras el tercer puesto de Brasil 2019, en el que el conjunto nacional se impuso 2-1 con los tantos del Kun Agüero y Paulo Dybala. Aquella tarde expulsaron a Lionel Messi.

Cómo ver en vivo la Selección Argentina vs Chile

El partido de este martes 25 de junio será transmitido por Telefe, TyC Sports y TV Pública. Es decir, podrá verse a través de una opción en TV abierta.

Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Directv Go y Telecentro Play. También está la opción de la app Mi Telefe.

La probable formación de la Selección Argentina para el segundo partido de la Copa América 2024

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Ángel Di María o Nicolás González o Enzo Fernández.

Calendario completo de la Selección Argentina en 2024: fechas y rivales

Copa América 2024:

Argentina vs Canadá | Fecha 1 | 20 de junio, a las 21 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia.

Chile vs. Argentina | Fecha 2 | 25 de junio, a las 22 | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.

Argentina vs. Perú | Fecha 3 | 29 de junio, a las 21 | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.