Seis familias de La Humada recibieron las llaves de sus viviendas

También se firmaron convenios con ese municipio para la explotación conjunta de la Chacra Experimental Agua de Torres, y con Algarrobo del Águila para ampliar la red de gas natural, obra que demandará $ 17 millones de inversión.

En la oportunidad se le entregó al intendente local el Decreto, firmado por el gobernador Sergio Ziliotto, que autoriza al municipio a firmar un convenio con el Gobierno nacional a través del cual La Humada recibirá más de $ 23 millones para equipamiento, insumos y otros bienes.

El presidente del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda, Jorge Lezcano, llevó a las autoridades y vecinos de La Humada, “un saludo y un abrazo de nuestro gobernador Sergio Ziliotto, que por razones de agenda de trabajo hoy no puede estar acá”.

“El oeste pampeano se fortalece cada vez más y el Gobierno provincial no deja de atender las necesidades de la región”, sostuvo y agregó “quiero decirles lo que el Gobernador dice en cada localidad y me pidió que lo reafirmara aquí: por cada vivienda que se termina comienza una nueva, así que sigan adelante porque estamos en el camino de la recuperación y del fortalecimiento de la dignidad de cada una de las pampeanas y pampeanos”.

La entrega de viviendas y firma de convenios estuvieron encabezados por el ministro de Gobierno, Justicia y DDHH, Daniel Bensusán, junto al intendente de La Humada, Oscar Pereyra. También participaron el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, el titular del IPAV, Jorge Lezcano, el intendente de Algarrobo del Águila, Oscar Gatica, otros funcionarios provinciales y municipales y vecinos de la localidad.

Uno de los adjudicatarios, quien prefirió obviar lo escrito, “para hablar con el corazón”, expresó “soy una de las seis familias que estaremos eternamente agradecidos y felices. Deseamos que lo que hoy sentimos nosotros se lo lleven en el corazón los que han trabajado tanto tiempo para que hoy tengamos un techo propio donde desarrollar nuestro hogar”.

Puertas abiertas y con respuestas

El intendente Oscar Pereyra dijo sentirse “orgulloso por poder estar hoy inaugurando estas viviendas” y agradeció al Gobierno provincial y los concejales locales por haber acompañado la iniciativa.

“Siempre que golpeo una puerta en el Gobierno provincial está abierta y con respuestas”, afirmó y dedicó un agradecimiento especial a los equipos de Salud y Seguridad “por el inmenso trabajo que hicieron para que pudiéramos sortear de la mejor manera posible la pandemia que nos afectó”.

Consideró que quienes “hoy van ocupar su propia casa viven un día especial, van a dejar de alquilar y tendrán para compartir con sus familias los hermosos momentos que compartimos quienes ya tenemos un techo propio”.

“Para los ahumadinos es un orgullo tener este Gobierno provincial, porque sabemos que se ocupa de nuestro pueblo y gracias a eso estamos creciendo y desarrollándonos con dignidad”.

Chacra Experimental Agua de Torres

El convenio que fue anunciado por el intendente de La Humada, Oscar Leonardo Pereyra, tiene por objeto establecer y desarrollar en forma conjunta la explotación del predio “Chacra Experimental Agua de Torres”, posibilitando así el aumento del valor agregado en la producción primaria, la generación de nuevos puestos de trabajo y el incremento de la actividad económica en el oeste pampeano.

De este modo, la Chacra Experimental, en cuyo predio de 64 hectáreas y 66 áreas se desarrollarán las actividades productivas, tendrá asesoramiento, cooperación, asistencia técnica, recursos humanos y materiales. En tanto el municipio se compromete a contratar por su cuenta y a su costo un seguro contra: incendio, destrucción parcial y total, y responsabilidad civil a terceros.

El Convenio de Colaboración regirá por dos años y no implica compromiso de erogación alguna por parte de las instituciones involucradas.

Gas natural para Algarrobo del Águila

En el marco de la visita de los funcionarios provinciales al oeste pampeano, se confirmó la realización de la ampliación de la Red de Gas Natural de Algarrobo del Águila. La obra implica una inversión que asciende a 17 millones de pesos y beneficiará al 35% de la población, que aún utiliza garrafas para calefaccionarse y cocinar.

Fundamental para la calidad de vida de las y los algarrobenses, la ampliación de la red de gas se viabilizará a través de la firma de un convenio entre el mandatario pampeano y el intendente municipal de Algarrobo del Águila, Oscar Gatica.