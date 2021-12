Seis familias de Abramo recibieron viviendas del Plan “Mi Casa”

El Plan provincial “Mi Casa” permitió que seis familias de Abramo cumplan el sueño de la vivienda propia. Esta entrega muestra una vez más un Gobierno provincial decidido a dignificar la vida de las personas que viven en el territorio pampeano.

Este plan es ejecutado en conjunto entre la Provincia, que aporta los fondos, y los municipios que construyen y adjudican las unidades siendo una iniciativa que se retroalimenta en forma constante.

Para efectivizar la entrega llegaron hasta la localidad el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPAV), Jorge Lezcano, junto a las gerentas del organismo, Erica Riboyra y Romina Montes de Oca, quienes estuvieron junto al intendente local a cargo, Sergio Herbsomer y el diputado provincial Oscar Beilmann.

Lezcano acercó los saludos del gobernador Sergio ZIliotto, y destacó “la importancia de entregar las llaves a las familias adjudicatarias”.

“Siempre nuestro Gobernador siente en el corazón el cumplir las expectativas a la gente de acceder a su techo. Nos han tocado tiempos difíciles. Ahora vamos a tener que trabajar sin un presupuesto nacional que nos afecta a todas las provincias, pero seguimos adelante”, dijo.

“Nosotros somos de paso -agregó Lezcano- y ocupamos un cargo público, pero no debemos olvidar que estos momentos de emoción se dan porque el Estado puede dar una solución a pampeanos y pampeanas que están esperando la vivienda. Algunos dirigentes de la oposición nos quieren decir que en la gestión de Macri también hubo viviendas. Pero nosotros tenemos la obligación de decirles que el programa “Mi Casa” es de los pampeanos, y que surgió cuando el exgobernador Carlos Verna decidió crearlo para que tuviéramos viviendas en una época en que no nos las otorgaban y Sergio Ziliotto lo fortaleció en tiempos difíciles como lo fueron los de pandemia donde se buscó que los municipios no tuvieran que aportar una parte sino que la Provincia se hizo cargo del 100%”.

Afirmó que “esto es el esfuerzo de los pampeanos y pampeanos junto a las autoridades con la orientación de la política pública que hace el justicialismo. Hoy nos ganan las emociones de estar viviendo estos momentos en las localidades donde entregamos viviendas porque es Estado sabe dónde tiene que estar”,

Intendente

El intendente a cargo de Abramo, Sergio Herbsomer felicitó “a las nuevas personas adjudicatarias. Es un honor para nosotros darles esta vivienda anhelada para que inicien su hogar y cumplan su sueño con su familia de la casa propia. Agradezco al gobernador Sergio Ziliotto y a las autoridades del IPAV porque sin ellos, esto no será posible y les deseo un excelente 2022 para todos los pampeanos y pampeanas”.