Seguros para autos: qué ofrece cada aseguradora

El parque automotor en Argentina se cuenta de a millones sin lugar a dudas, y eso conlleva a que, al circular, siempre puedan estar presentes riesgos. Diremos que por eso resulta importante poder tener contratado un seguro para vehículo, que pueda responder cada vez que lo necesitemos. Pero claro, no es fácil hoy en día acceder al mejor seguro de auto porque la oferta es muy amplia y porque también los precios no están del todo accesibles, debido a la inflación principalmente.

Para comenzar con el análisis producto del tema que aquí nos trae, diremos que, en el país, tomando como referencia prácticamente todas las empresas de seguros más conocidas, se ofrecen cuatro tipos de seguros de autos.

Lo primero a destacar es que la Ley N° 24.449, que es la de Tránsito, establece que todo automóvil debe contar con al menos una cobertura de responsabilidad civil frente a terceros, que es el que se conoce como seguro Tipo A, que es cuando la aseguradora responde ante daños a terceros por un vehículo, ya sea en una persona o en un determinado bien. Es la cobertura más básica y económica que se puede tener.

Ya en segundo lugar se va a poder encontrar con las coberturas de responsabilidad civil, y tiene para sumar la indemnización por pérdida total. A su vez, la destrucción total puede ser por diversas razones como incendios, accidentes, robos, entre otras situaciones.

Posteriormente, cualquier interesado se va a encontrar con la cobertura Tipo C, que es la que cubre los dos riesgos antes mencionados, pero también responde por pérdida parcial, también por robos, hurtos, incendios, accidentes, etc. Hay que destacar que el seguro C suele también añadir respuestas por cerraduras, cristales, y demás accesorios.

Y en cuarto lugar vamos a poder encontrar la cobertura Tipo D, pero que más bien se conocen como seguros de todo riesgo. Estas pólizas tienen respuesta por responsabilidad civil, daños totales, daños parciales, accesorios, interior del vehículo, entre otros supuestos (que dependen siempre de la aseguradora).

Como dato adicional, son estas las coberturas que tienen el servicio de franquicia, que responde cuando el asegurado tiene un accidente y tiene la culpa, abonando para el arreglo de su vehículo sólo el valor de su franquicia.

Hoy en día van ganando ampliamente espacio los cotizadores de seguros, toda vez que por un lado, quienes deciden contratar una cobertura por primera vez, desean analizar y comparar varias alternativas, para saber cuál producto tiene la mejor relación entre precio y calidad.

Pero también sucede que cada vez hay más movilidad entre clientes de empresas de seguros, que ante la oportunidad de conocer rápidamente que otra empresa por igual servicio brinda un precio mejor, se cambian de manera inmediata.

Con el paso de los años, los productos en materia de seguros son más, y además, hay muchas más posibilidades de economizar. Por eso para encontrar la mejor cobertura no hay nada mejor que cotizar, teniendo en cuenta qué tipo de utilidad se le brinda a nuestro vehículo, a qué riesgos estamos expuestos, qué presupuesto se tiene, entre otros factores