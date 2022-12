Seguridad expuso en Diputados el Proyecto de Ley de Presupuesto 2023

El ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, junto al jefe de la Policía, Daniel Guinchinau, expusieron hoy ante legisladores y legisladoras, que integran la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados de La Pampa, el Proyecto de Ley de Presupuesto 2023 que contempla para la cartera un monto de $ 11.025.785.055.

Continuando con las rondas de consultas, la cartera de Seguridad presentó en la Legislatura Provincial los principales lineamientos del Presupuesto para el 2023, el cual representa un incremento del 194% respecto al monto asignado el año anterior. Durante la apertura de su discurso di Nápoli señaló que “tenemos un presupuesto acorde a las circunstancias que estamos viviendo.” Asimismo, se mostró satisfecho con las políticas de seguridad implementadas durante la gestión, y los resultados obtenidos, que se enmarcan dentro del plan de trabajo estratégico desde el que se guía la planificación de las acciones realizadas.

Seguidamente, hizo mención a que “se trabajó mucho, y se va a seguir trabajando, en función de fortalecer la institución policial, llámese a través de vehículos, indumentarias y demás cuestiones que hacen a los elementos de trabajo de nuestra Policía”, y amplió “más allá de eso, por el lado de Defensa Civil tengo que decir que, justamente ayer terminamos de realizar junto a los trabajadores de la defensa civil un Proyecto de Ley, que va ser analizado por el señor gobernador( Sergio Ziliotto), donde después de mucho tiempo y un reclamo de los trabajadores de Defensa Civil hemos acordado una modificación de fondo, importante, que habla acerca de la organización de su trabajo”, y remarcó “es un respeto que les merecemos como Estado Provincial a los trabajadores de la Defensa Civil”.

Al referirse a la Dirección General de Seguridad Vial describió “en ella desarrollamos la aplicación Pampa Seguridad Activa. El desarrollo que comenzó hace dos años, aproximadamente, y está hecho por ingenieros de La Pampa, un desarrollo local. Desde el Ministerio se le hicieron algunos requerimientos a los efectos de tener un buen control de ingreso de las personas que pasan o ingresan a la Provincia. De esta aplicación logramos tener resultados muy óptimos. Como resultado desde el inicio de su aplicación a la fecha, nosotros la pusimos en marcha el 10 de diciembre del 2020 al 20 de noviembre del 2022, llevamos 861.700 controles de vehículos registrados 1.460.000 personas y de este control detectamos 3.040 prohibiciones, 475 pedidos de secuestro y 178 inhabilitados para conducir. Sumado a ello desde el Consejo Provincial de Tránsito impulsamos la Ley de Alcohol 0, donde luego, en el ámbito de la legislatura, el diputado González lo llevó adelante”.

Por otro lado, se refirió al desarrollo del Programa Seguridad Ciudadana en Tu Municipio y las articulaciones con el Ministerio de Seguridad de la Nación: “Seguridad Ciudadana en Tu Municipio es un Programa que iniciamos hace, aproximadamente, cuatro meses con muchísimo éxito. Y digo esto porque ahí a lo que apuntamos es a la responsabilidad ciudadana en la seguridad. La seguridad no es nada más que la Policía. Somos todos nosotros responsables de la seguridad”.

También dijo que “estamos abocados a la reglamentación de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana, que ustedes han convertido en Ley. Esto lo digo con mucha satisfacción. Una Ley con una aspiración fuerte, con un cambio de paradigma. Ley que le merecemos una reglamentación seria porque puede ser muy linda la letra fría, pero cuando hay que llevarla al territorio, hay que llevarla con los pies sobre la tierra. Si no hacemos bien la reglamentación la Ley no va a servir. Entonces, eso nos va a llevar mucho trabajo, sabemos que va a ser así. Las reglamentaciones van a ser terrenales, no ideales. Esto es justamente a lo que tenemos que apuntar, con una proyección y un norte claro”.

Di Nápoli reconoció en la Sala de Pensamientos que “se hicieron inversiones y se van a seguir haciendo en lo que es la lucha contra el narcotráfico. Este tema es un tema a tener muy en cuenta. Se hacen inversiones para trabajar en investigaciones profundas. Es todo importante en narcotráfico los 25, los 70 o los 80 kilos que encontramos en la caminera como el kiosco que tenemos en el barrio, a que vulgarmente llamamos kiosco”.

Finalmente se destacó el trabajo que lleva adelante Ente de Políticas Socializadoras donde resaltó “tenemos alrededor de 800 tutelados en la Provincia que llevan una asistencia permanente, ordenada por cada uno de los jueces, que tenemos y debemos hacer de forma eficiente”, y aclaró “estamos hablando de tutelados en conflicto con la Ley Penal”. “Trabajamos con dispositivos de violencia, que lamentablemente hoy es un número muy significativo. De esas 800 personas, el 70% son producto de violencias. Abordar 800 tutelados no es fácil, y los tenemos en toda la Provincia. Este es otro de los organismos que anda en territorio, haciendo el abordaje como marca la Ley”, concluyó.