Secuestraron 2,100 kilos de cocaína y detuvieron a una persona en el Puesto Caminero Catriló

Los procedimientos iniciaron pasadas las 2:30 de la mañana, cuando los efectivos a cargo de los controles detectan el arribo de un Fiat Palio Weekend, proveniente de la provincia de Buenos Aires con destino al sur del país.

Tras someter al vehículo a la correspondiente inspección, para la que se utilizó al can detector de narcóticos de nombre “ALDO”, la misma arroja resultado positivo en la zona delantera del habitáculo, más precisamente en el lado del acompañante.

Siguiendo los recaudos legales del caso, se realizó una búsqueda minuciosa en el automóvil, donde se halló oculto dentro del tapizado del asiento delantero del acompañante, dos panes de cocaína que en su totalidad arrojaron un peso de 2,100 kilogramos. Los mismos fueron secuestrados al igual que dos aparatos de telefonía celular, la suma de $29.000 y documentación importante para la continuidad de la causa.

Ante lo sucedido, el Juzgado Federal, a cargo del Dr. Juan José Baric, dispuso en ese momento la detención en carácter de incomunicado del conductor, una persona de 55 años, en causa caratulada como “S/INFRACCION A LA LEY 23.737” y el secuestro del vehículo.

Con el fin de profundizar la investigación, Baric libró una orden de allanamiento para el domicilio del detenido en la ciudad de Moreno (Bs. As.), para lo cual se solicitó la colaboración de la Policía Federal Argentina, a través de la División Unidad Operativa Federal Morón, donde no se obtuvieron resultados de interés.